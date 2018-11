Nicoleta Iancu este angajata a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, in postul de Expert la Serviciul relatii publice si comunicare, dupa ce a sustinut interviul in fata Comisiei de Evaluare si a obtinut un punctaj de 95,67 puncte, potrivit unei informari a ANRE, publicata azi.

Anterior, in data de 6 noiembrie, ANRE informa ca Nicoleta Iancu a trecut de proba scrisa. Atunci, patru persoane au sustinut aceasta proba pentru a ocupa postul de expert in cadrul serviciului de relatii publice si comunicare. Dintre toti, doar Nicoleta Iancu a fost admisa.

Informatii…