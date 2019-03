Economica.net: Aura Socol, favorită în cursa pentru postul de guvernator BNR, în locul lui Mugur Isărescu Daca in urma cu ceva timp numele Aurei Socol era doar vehiculat ca fiind una dintre propunerile din interiorul partidului de guvernamant pentru posibila inlocuire a guveratorului BNR, Mugur Isarescu, la ora actuala numele ei apare cap de lista pentru inlocuirile care vor avea loc in Consiliul de Administratie al BNR in luna iunie 2019, daca se respecta data la care au fost validati in Parlament membrii CA al BNR, potrivit mai multor surse din mediul financiar bancar. Tot surse din mediul bancar sustin insa ca guvernatorul Mugur Isarescu va ramane la sefia Bancii Centrale pana in toamna, dupa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

