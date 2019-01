Economica.net: ANAF verifică creditele băncilor, după apariţia "taxei pe lăcomie" ANAF a inceput o serie de controale incrucisate in cateva banci mari si unii dintre clientii lor inca de saptamana trecuta, scrie Economica.net. Sursele citate spun ca este vorba de un control incrucisat al ANAF care sa verifice si conformitatea dintre creditele si depozitele existente in institutiile de credit si felul de raportare in conturile persoanelor fizice sau juridice in cauza. Acestea nu au precizat daca este vorba de un control de rutina sau unul tintit pe un anume aspect. Surse guvernamentale au spus pentru ECONOMICA.NET ca nu ar fi nimic iesit din comun si ca sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

