Economia zonei euro se va redresa în al doilea semestru al anului Intr-un interviu acordat publicatiei financiare nipone Nikkei, Nowotny a afirmat ca pietele au interpretat gresit recentele declaratii ale presedintelui BCE, Mario Draghi, ca un semnal ca politica monetara ultrarelaxata va fi prelungita.



In aprilie, seful BCE declarase ca institutia evalueaza necesitatea de a atenua impactul dobanzilor negative la depozite asupra profitului bancilor, o aluzie codificata cu privire la posibilitatea de a modifica aceasta dobanda pentru anumite rezerve excedentare.



Insa, aceasta optiune, care este analizata de angajatii BCE si care exista deja…

Sursa articol si foto: rtv.net

