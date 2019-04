Economia zonei euro, creştere peste aşteptări. Care a fost motivul Potrivit unei estimari preliminare, Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere de 0,4% in primele trei luni ale acestui an, dupa un avans de 0,2% in ultimul trimestru al anului trecut. Cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care mizau pe un avans de 0,3%, si sugereaza ca perioada de crestere economica modesta in zona euro s-a terminat. O alta veste buna venita de la Eurostat este faptul ca rata somajului in zona euro a scazut pana la 7,7% in luna martie, de la un nivel de 7,8% in luna februarie, acesta fiind cel mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

