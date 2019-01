Economia UE, cele mai proaste rezultate din ultimii patru ani. Ce ne așteaptă Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara activitatea in industrie si sectorul serviciilor, a scazut in decembrie la 51,1 puncte, de la 52,7 puncte luna precedenta, potrivit unei estimari a companiei Markit, cu sediul la Londra. Este cel mai scazut nivel din 2014, iar declinul depaseste estimarile analistilor, care se asteptau ca indicele sa scada la 51,3 puncte. Un indicator PMI de peste 50 de puncte arata o expansiune a economiei, iar sub valoarea de 50 de puncte indicatorul reflecta o contractare a economiei. Declinul activitatii economice in zona euro reprezinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile companiei Tesla, producatorul american de mașini electrice au scazut miercuri cu 8% in ciuda creșterii producției automobilelor, cu același procent. Reacția pieței de capital vine dupa ce guvernul american a eliminat facilitațile fiscale pentru acest timp de automobile, dar și dupa reducerea…

- Economia mondiala ar urma sa incetineasca in 2019 pentru a se stabiliza ulterior, a apreciat joi Banca Centrala Europeana (BCE), care mizeaza in continuare pe cresterea preturilor. Investitorii se asteapta de ceva vreme la o incetinire a ritmului de crestere a economiei mondiale, din cauza…

- Nori de furtuna se aduna deasupra economiei mondiale, iar guvernele si bancile centrale ar putea sa nu fie pregatite corespunzator pentru a face fata turbulentelor, a avertizat marti prim-adjunctul directorului general al Fondului Monetar International, David Lipton, transmite Reuters. "Ca mulţi…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 3% in noiembrie, o imbunatatire fata de septembrie si octombrie, cand s-a inregistrat un declin de 20,5% si, respectiv, 2,9%, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Livrarile au scazut in noiembrie la 158.639 unitati, din cauza incertitudinilor legate…

- Sprijinul pentru partidul de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a scazut brusc, arata un sondaj publicat marti noapte, pe fondul unor acuzatii privind implicarea in cel mai mare scandal de coruptie din tara in ultimii ani, relateaza miercuri Reuters preluata de Agerpres. Sprijinul…

- Mario Draghi si-a mentinut opinia ca riscurile la adresa economiei zonei euro sunt in mare parte echilibrate, minimalizand lunga lista de semnale privind incetinirea cresterii."Riscurile la adresa perspectivelor de crestere ale zonei euro inca pot fi evaluate ca in mare parte echilibrate.…

- Trezoreria Italiei a comunicat luni Comisiei Europene ca isi mentine nemodificate planurile bugetare dar a promis ca va respecta cu strictete obiectivele pe care si le-a fixat, fara a majora mai mult deficitul sau datoria. Intr-o scrisoare trimisa Executivului comunitar, ministrul italian…

- Trezoreria Italiei a comunicat luni Comisiei Europene ca isi mentine nemodificate planurile bugetare dar a promis ca va respecta cu strictete obiectivele pe care si le-a fixat, fara a majora mai mult deficitul sau datoria, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Intr-o scrisoare trimisa Executivului…