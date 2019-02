Economia SUA, afectată de 'shutdown'. Primele semne de încetinire Economia americana a creat un numar peste asteptari de noi locuri de munca in ianuarie, insa rata somajului a urcat la 4%, in timp ce cresterea salariilor a incetinit, transmit Reuters si AP. Datele arata soliditatea pietei fortei de munca din SUA, inregistrandu-se cea mai indelungata perioada in care s-au creat locuri de munca - 100 de luni consecutiv. Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie a lumii a creat luna trecuta 304.000 de noi locuri de munca, cel mai semnificativ avans din februarie 2018, si mult peste cifra de 165.000 noi de locuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

