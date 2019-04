Economia SUA, afectată de criza de forţă de muncă Inasprirea pietei fortei de munca se mentine in SUA deoarece oamenii de afaceri nu reusesc sa gaseasca angajati calificati iar ritmul de crestere al salariilor este modest, se arata in studiul "Cartea bej", publicat miercuri de Rezerva Federala a SUA (Fed), transmite Reuters. Studiul se bazeaza pe informatiile colectate de cele 12 districte regionale ale Fed.



"Activitatea economica a crescut intr-un ritm usor spre moderat in martie si la inceputul lui aprilie. Unele districte au raportat o oarecare intarire a cresterii economice. Salariile au crescut moderat in majoritatea districtelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

