Economia SUA a înregistrat o creştere modestă în trimestrul doi din 2019 Potrivit datelor ajustate in functie de variatiile sezoniere, PIB-ul SUA a crescut in ritm anual cu 2% in perioada aprilie-iunie 2019, fata de un avans de 3,1% in primele trei luni din acest an. Economistii se asteapta la o expansiune de 2% in trimestrele trei si patru din 2019. Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru doua treimi din activitatea economica a SUA, au inregistrat un avans de 4,6%, fata de 4,7% previzionat anterior. Exporturile au fost mai slabe, industria grea fiind afectata de tensiunile comerciale, de aprecierea dolarului si de incetinirea economiei mondiale. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

