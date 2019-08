In primul trimestru al anului, economia americana a inregistrat o crestere de 3,1%.



Cheltuielile consumatorilor, care in SUA reprezinta doua treimi din activitatea economica, au crescut in trimestrul II cu 4,7%, fata de 4,3% cat se estimase anterior.



In schimb, investitiile companiilor s-au redus cu 1,1 % (minus 0,8% estimarea precedenta).



Datele privind cresterea economica au fost anuntate inainte de reuniunea de politica monetara a Rezervei Federale (Fed), ce va avea loc pe 17 si 18 septembrie, la intalnirea de la inceputul verii aceasta stabilind reducerea dobanzii…