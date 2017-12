Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul ASTRA din Sibiu va depași pana la finalul anului 2017 pragul de 600.000 turiști și o creștere procentuala cu 31% a numarului de vizitatori fața de anul 2016. Turiștii din SUA, Japonia și China sunt interesați de identitatea culturala a romanilor Muzeul este vizitat in proporție tot mai mare…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul arată că recent…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei…

- Lansat ca o exclusivitate pentru cumparatorii de telefoane Pixel, serviciul Google Assistant poate fi instalat de acum si pe telefoane echipate cu versiunea Android 5.0 Lollipop, sau mai noi. Nu au fost uitate nici tabletele cu Android, chiar daca acestea pierd tot mai mult teren in fata noilor modele…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Delia face piața pentru Brenciu și Banica jr! Inainte de fiecare ediție “X Factor”, cantareața cumpara fructe exotice și fructe de padure, mixuri de alune și prajituri, pe care le duce in platoul emisiunii și le imparte cu colegii de juriu. Iar acesta nu e singurul lucru pe care-l deconspiram azi din…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste unilateral orasul Ierusalim drept capitala a Israelului incalca rezolutii ale Consiliului de Securitate ONU, acuza Franta, Marea Britanie, Italia, Suedia si Germania.

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau, s-a stins din viața Vladimir Curbet, conducatorul artistic al ansamblului „Joc". Maestrul a dirijat acest colectiv din anul 1958. Anume datorita lui Curbet, „Joc" a devenit renumit pe arena internaționala. Ansamblul „Joc" este unul dintre…

- SPECTACOL… Brasovul va gazdui, pe 18 decembrie, cea mai importanta gala de lupte din acest an, MMA All Stars, la care va participa si vasluianul Lascar Corneliu. Peste 20 de sportivi din tari precum Serbia, Canada, Brazilia, Croatia, Italia si Romania si-au dat intalnire luni, 18 decembrie, in Brasov,…

- Pe 23 augut 1944, Romania a intors armele. A rupt alianta cu Germania si cu celelalte puteri ale Axei. Si a acceptat armistitiul oferit de Uniunea Sovietica, Statele Unite ale Americii si Marea Britanie. A fost un episod decisiv, in care Regele Mihai a jucat un rol esential.

- Potrivit ultimului studiu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women’s Report, la nivel mondial activitatea antreprenoriala a femeilor este in creștere cu 10%, comparativ cu 2014. In Romania aceasta creștere depașește media globala de aproape 14%, in schimb dorința femeilor de a inființa o…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta si alte sase tari au solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate cu privire la drepturile omului in Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP.Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie si ar fi a patra discutie anuala…

- Peste 3.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere participa vineri, 1 Decembrie, incepand cu ora…

- Ziua Naționala va fi sarbatorita în toata țara. Însa parada de 1 decembrie din București se anunța a fi una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani, cu o desfasurare impresionanta de forte, informeaza Realitatea TV Potrivit programului, parada militara din Capitala va începe…

- UPDATE Exita utilizatori care confirma ca rețeaua funcționeaza.WhatsApp a cazut iar! E pentru a doua oara in aceasta luna, dupa ce la inceputul lunii noiembrie milioane de utilizatori s-au plans ca nu pot trimite mesaje. Problema este una globala, fiind semnalate deficiențe in țari precum…

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, va produce în fabrica grupului german Zollner din Satu Mare o noua versiune a produsului Bitdefender BOX, destinat securitații dispozitivelor smart din locuințe. Versiunea a doua a Bitdefender BOX, dezvoltata integral de echipa…

- FINALA CUPEI DAVIS. Partida Tsonga-Darcis a durat ceva mai mult de ora și 45 de minute. Jo-Wilfried Tsonga este locul 15 ATP, iar Steve Darcis este pe locul 76 in ierarhia mondiala.In primul meci al zilei, belgianul David Goffin (7 ATP) trecuse de Lucas Pouille (18 ATP), tot in trei seturi,…

- Marea Britanie nu mai face parte din top-5 cele mai mari puteri economice mondiale, a anuntat ministrul Finantelor, Philip Hammond. Marea Britanie a fost devansata de Franta în topul celor mai mari economii, iar guvernul de la Londra a admis pentru prima data oficial acest lucru.…

- Peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta tara, sustine reteaua de socializare. Iar in Romania, circa 70% dintre utilizatorii de pe Facebook sunt conectati cu cel putin un IMM dintr-o tara straina. Primele cinci tari ale caror IMM-uri atrag cel…

- Miercuri au fost publicate in Monitorul Oficial normele cu privire la introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru cei recrutati in vederea ocuparii…

- Politistii de frontiera l-au depistat pe vasluianul Catalin Ciobirca (36 de ani) pe Aeoroportul din Iasi in timp ce se pregatea sa urce la bordul unui avion echipamente de skimming, pentru a le transporta la Lima și in Peru. In paralel, politistii de la Crima Organizata din Galati si Vaslui au efectuat…

- În economia de astazi, definita de mobilitate, companiile au posibilitatea de a interactiona cu noi clienti, multi dintre acestia locuind în orase, regiuni sau tari diferite. De fapt, peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta…

- Remus Borza considera ca trebuie sa tragem linie: „gata cu hotia. DNA-ul sa-si faca datoria in continuare, nu doar cu romanii, ci si cu strainii. Si toate institutiile. Si DIICOT-ul trebuie sa-si faca datoria pe partea de evaziune", a spus acesta pentru DC News. In acelasi interviu a precizat ca…

- In Romania au fost inmatriculate 88.805 automobile noi in primele zece luni ale anului, cu 16,9% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, acesta fiind al saselea avans din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Autombile (ACEA). Cele…

- A venit de la Casa Alba in Romania pentru a descoperi urmatoarele generații de liberi. Și ii cauta printre elevii de la țara, dar și printre cei de la oraș. Este vorba de consilierul pe probleme de educație in mandatul de președinte al lui George W. Bush, Steven Edwards, care a fost printre altele,…

- 75% din tranzactiile online europene sunt realizate in țarile din Europa Centrala și de Vest, primele poziții fiind ocupate de Marea Britanie, Franța, Germania, Spania și Italia. Același trend ascend se resimte și in dinamica pieței locale. Potrivit datelor GPeC (www.gpec.ro), valoarea cumparaturilor…

- In Romania, in primele noua luni din 2017, au fost inmatriculate 97 de vehicule electrice (crestere de 321,7% fata de primele noua luni din 2016) si 1.469 hibride (crestere de 114,8% fata de aceeasi perioada din 2016). In al treilea trimestru din 2017, cererea de vehicule cu propulsie alternativa…

- Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț invita publicul, in perioada 9-12 noiembrie, la expoziția MINERALIA. “Expozitia Mineralia va propune o incursiune in lumea pietrelor fine și prețioase. Minunații ale naturii, prezentate in toate formele, de la piatra bruta la bijuterie: pietre brute – cristale…

- Mutare interesanta pe piața din Romania! O companie autohtona a fost "inghițita” de un gigant internațional. Prin aceasta mișcare, se vor crea noi locuri de munca in țara noastra.Gigantul internațional are mii de angajați și zeci de birouri, in țari precum Statele Unite ale Americii, Germania,…

- Peste 5 milioane de tone de paste fainoase au fost produse in Uniunea Europeana (UE), in 2016, cu 51% mai mult decat anul anterior, iar Italia a ramas principalul producator si exportator, potrivit unui raport al Eurostat publicat miercuri, cu ocazia Zilei Internationale a Pastelor. In…

- Litens Automotive Group, companie care produce piese auto, a inaugurat, marti, langa Timisoara, cea de-a doua fabrica din Europa, compania canadiana urmand sa angajeze 250 de persoane pana in anul 2019, transmite corespondentul MEDIAFAX. Noua fabrica a companiei Litens Automotive Group…

- Potrivit cercetarii, realizate in 11 țari și publicate in revista Academiei americane de științe (PNAS), o mama care iși aude copilul plangand va avea tendința sa urmeze mereu același tip de comportament: sa-l ia in brațe și sa-i vorbeasca pentru a-l liniști. Ințelegerea mecanismului acestor…

- Turneul ATP de la Moscova a ramas fara principalii favoriți. Spaniolii Pablo Carreno Busta și Albert Ramos, au pierdut joi meciurile de debut la aceasta competiție de categoria ATP 250, dotat cu premii totale in valoare de 745.940 dolari. Pablo Carreno, numarul unu pe lista capilor de serie, s-a inclinat…

- George Pomuț s-a nascut in anul 1818, in Imperiul Austriac, in orașul Jula, azi Gyula din Ungaria. Tatal sau era fierar, insa unul instarit. George Pomuț a fost trimis la studii la Academia Militara din Viena, iar apoi a fost trimis la cea din Saint-Etienne, din Franța. A fost o perioada ofițer austriac,…

- Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul îsi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atât timp cât toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax. Declaratiile liderului…

- Intrebat daca in acest moment este ceva care poate afecta parteneriatul si daca el ar trebui regandit, redimensionat, fostul sef al Diplomatiei romane a spus: "Nu cred ca este momentul ca Romania sa propuna regandirea sau redimensionarea parteneriatului strategic romano-american. Parteneriatul strategic…

- Romania, Bulgaria si Cipru au inregistrat cele mai mari cresteri ale numarului de pasageri transportati pe aeroporturi, in 2016, cele mai aglomerate aeroporturi fiind Heathrow din Londra si Charles de Gaulle din Paris, potrivit unui comunicat al Eurostat publicat miercuri. Cele mai mari…

- "Presedintele nu analizeaza doar o parte a situatiei. El se uita la tot comportamentul gresit al Iranului. Nu doar acordul nuclear este un comportament gresit, ci si testarea rachetelor balistice, destabilizarea regiunii, principalul stat care sponsorizeaza terorismul, atacurile cibernetice, programul…

- Joi seara s-au jucat mai multe meciuri din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial de fotbal din Rusia. Ca urmare a jocurilor din zona europeana, alte doua trupe si-au asigurat prezenta la turneul final. Anglia si Germania au bifat si ele biletele pentru turneul final din Rusia. Pana in…

- Mai mult de jumatate (57%) dintre romanii emigrați ar vrea sa se intoarca candva in țara, cei mai multi fiind cei stabiliti in Italia (68%) și Marea Britanie (63%), iar cei mai putini in Germania și Statele Unite (43%).

- Italia se numara printre puținele țari europene care au reușit pana acum sa impiedice atacurile teroriste și sa asigure liniștea și siguranța cetațenilor sai. Un lucru remarcabil, noteaza The Economist, in condițiile in care Marea Britanie, Franța, Spania sau Germania nu au reușit sa anihileze la timp…

- Turneul Internațional de Bowling din Romania IBIBO 2017 da startul competiției, in acest week-end, cu un numar record de participanți, 160 de jucatori din toata lumea. @ La cea de-a opta ediție IBIBO participa aproximativ 70 de romani @ Cel mai tanar jucator inscris in competiție, romanul Cezar Feliu,…