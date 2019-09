Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut cu 4,8%, in primul semestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%.

- Conform raportului financiar, in primele sase luni ale anului, activele Grupului BT au ajuns la 81,6 miliarde de lei, in timp ce eficienta operationala se pastreaza la nivelul de 45,87%. Activele BT se cifreaza la 77,73 miliarde de lei. In ceea ce priveste datoriile BT, acestea insumeaza 70,01 miliarde…

- Tragedie in satul Șoimuș, comuna Someș Odorhei, noaptea trecuta. O femeie a murit dupa ce a fost injunghiata de soțul ei, agresiunea avand loc pe fondul consumului de alcool și, posibil, al unor neințelegeri. Femeia, originara din Șoimuș, dar casatorita in Craiova și venita impreuna cu soțul ei in Șoimuș…

- Compania de servicii de sanatate MedLife a inregistrat, in primul semestru al anului, o valoare consolidata pro-forma a profitului net de aproximativ 14 milioane de lei, in crestere cu 130% fata de primul semestru al anului anterior, informeaza compania intr-un comunicat remis marti AGERPRES.…

- Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net in scadere la 384 milioane de lei, de la 423 milioane de lei in primul semestru din 2018, iar activele totale ale Raiffeisen Bank au urcat in primul semestru al acestui an pana la 40 miliarde lei, in crestere de 5% an la an,…

- O campanie realizata de Direcția de Sanatate Publica Ialomița, sub coordonarea Ministerului Sanatații, scoate in evidența faptul ca ialomițenii sunt mari amatori de alcool. In cadrul respectivei campanii s-a avut in vedere evaluarea consumului de alcool in randul populației din județ. Peste 300 de ialomițeni…

- Piata neagra a tigaretelor a scazut in luna mai 2019 la 14,9% din totalul consumului, cu 0,3 puncte procentuale (p.p.) mai putin fata de martie si cu 2,4 p.p. comparativ cu ianuarie 2019, conform unui studiu Novel Research. Un nivel de sub 15% al contrabandei nu s-a mai inregistrat de trei ani, insa…

- In acest raport, Fondul sustine ca planurile BCE de a mentine o politica monetara relaxata sunt 'vitale' in conditiile in care zona euro se confrunta cu o 'o perioada prelungita de crestere economica si inflatie anemica'. Potrivit estimarilor FMI, economia zonei euro va incetini pana la 1,3%…