Stiri pe aceeasi tema

- Birgitte Kallestad, in varsta de 24 de ani, era in vacanta cu prietenii in Filipine cand a gasit un catelus pe strada, conform declaratiilor date de familie. Cainele ar fi fost infectat cu rabie, iar puiul a muscat-o pe tanara in timp ce il transporta inapoi in statiunea lor. Birgitte…

- Mircea Barbulescu, care a fost diagnosticat cu aceasi boala ca si Alex Faur, s-a declarat socat de moartea acestuia. Chiar daca se vazusera doar o data in viata, cei doi aveau prieteni comuni, iar vestea mortii sale l-a intristat pe Mircea Barbulescu.

- Intervenția de marire a sanilor - pe care a recunoscut-o, deși schimbarea era evidenta, abia dupa un an - a deschis robinetul operațiilor estetice pentru Mihaela Radulescu. Prezentatoarea de la „Ferma” n-a pus niciodata pe hartie numarul exact al intervențiilor, insa n-a ratat nici o ocazie sa spuna…

- O eleva la Colegiul Național „Gheorghe Lazar” din Bucuresti și-a pierdut viața, la Institutul „Matei Balș”, unde fusese internata cu diagnosticul de meningita meningococica fulminanta. O eleva de la Colegiul National „Gheorghe Lazar” din București, in varsta de 18 ani, a murit de meningita, joi dupa…

- Cererile alegatorilor netransportabili din motive de boala sau invaliditate prin care se solicita deplasarea urnei speciale se depun cel mai tarziu in preziua alegerilor, potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central publicata vineri. Potrivit deciziei privind unele masuri pentru exercitarea dreptului…

- O boala mortala care afecteaza amfibienii a evoluat intr-o ''epidemie mondiala'' ce a provocat deja disparitia a 90 de specii, a avertizat joi biologul american Jonathan Kolby in cadrul congresului international privind sanatatea faunei acvatice, desfasurat in Santiago, citat de AFP preluat de agerpres.Citește…

- Astazi Andreea Madalina Ploia, din Oarda, implinește 4 anișori. Patru ani de cand se lupta cu o boala greu de dus, atat pentru puiul de om cat și pentru parinții dezarmați de soarta. La varsta de 1 an și 9 luni a fost, intr-un final, diagnosticata cu rahitism hipofosfatemic familial și boala Blount.…

- Valentina Tolkunova a murit la varsta de 64 de ani. Cantareata din Rusia suferea de o boala cumplita si medicii au incercat tot posibilul sa o salveze. Din nefericire, s-a stins din viata pe 24 martie 2019, dimineata. Valentina Tolkunova era cunoscuta pentru piesele sale din perioada sovietica.…