- In perioada interbelica Romania era o țara eminamente agrara. In anii comunismului s-a dorit o Romanie multilateral-dezvoltata. Dupa evenimentele din 1989, Romania schimba regimul politic și economic, devenind o țara in care importurile joaca un rol preponderent. In ultimii ani Romania se lupta pentru…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, recent, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, aceasta este cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana (UE).Economia Romaniei…

- ADVERTORIAL POLITIC Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Datele oficiale, certe, arata ca cifra ar fi fost si mai mare daca guvernul tehnocrat…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International pentru Romania, si Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, susțin vineri o conferinta de presa. Expertii institutiei financiare internationale s-au intalnit joi cu oficiali ai Guvernului Romaniei.

- Conform unui studiu publicat de Institutul Național de Statistica, numarul pensionarilor înregistrati în România se situa la 5,229 milioane, în T4 din 2017, în crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul…

- Numarul angajatilor a urcat cu 0,2% in Uniunea Europeana (UE28) si cu 0,3% in zona euro (EA19) in trimestrul patru din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce Romania a inregistrat cel mai redus ritm de crestere a numarului de angajati, arata datele prezentate miercuri de Oficiul de Statistica…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca sa primeasca flori (35%) si martisoare (27%). Chiar daca au primit un cadou de 1 martie, asteapta sa fie rasfatate…

- Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru anul 2017 a fost de 856,35 miliarde de lei preturi curente, mai mare cu 7% fata de anul 2016, principalii factori de crestere economica fiind industria, comertul si agricultura, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- In trimestrul IV 2017 costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru al anului anterior, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.…

- Numarul autoturismelor "verzi" (hibride, respectiv electrice 100%) noi vandute in Romania a ajuns la 193 de unitati, in ianuarie 2018, in crestere cu 70,8% in comparatie cu aceeasi perioada din anul anterior, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).…

- Numar record de turisti intr-un oras din Romania. Conform datelor Institutului National de Statistica (INS) peste 223.000 de turisti au ajuns ajuns in anul 2017 in Oradea, cu 17,5% mai multi decat in 2016.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Digitalizarea trebuie sa devina un proiect de tara si poate genera o crestere a Produsului Intern Brut /PIB/ al Romaniei de 5-7 %, a declarat presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, in mesajul transmis participantilor…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, conform primelor estimari ale Institutului National de Statistica (INS). In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria…

- Datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) arata ca industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat anul trecut o crestere a productiei cu 8,2%, serie bruta, fata de anul anterior, sustinuta de cresterile industriei extractive si industriei…

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in ianuarie 2018 a fost de 39.261 unitați, in creștere de patru ori fața de aceeași perioada a anului trecut, conform datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) citate de Agerpres. Top 3 marci inregistrate:…

- Moldova s-a clasat pe locul trei în clasamentul țarilor europene cu cel mai intens ritm de creștere a Produsului Intern Brut pe cap de locuitor. Despre aceasta anunța expertul economic de la IDIS Viitorul Veaceslav Ionița pe pagina sa de facebook, cu referire la clasamentul realizat de Trading…

- Potrivit datelor publicate marți de Institutul National de Statistica (INS) inmatricularile noi de autoturisme au crescut, in Romania, cu 68,1% in ultimul trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul...

- Inmatricularile noi de autoturisme au crescut, in Romania, cu 68,1% in ultimul trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. De asemenea, inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru 2018. Pentru următorii trei…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…

- Potrivit datelor Oficiului pentru Statistica al Uniunii Europene (Eurostat), Produsul Intern Brut al statelor zonei euro a avut o crestere de 2,5- in anul 2017, cea mai mare inregistrata incepand din 2007 pana acum. La nivelul intregii Uniuni Europene, cresterea economica a fost de 2,6- in 2017. PIB-ul…

- Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere de 2,5% in 2017, acesta fiind cel mai puternic avans inregistrat de economia zonei euro in ultimii zece ani, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat), care confirma estimarile analistilor, informeaza…

- Managerii se aștepta la creșteri de prețuri in primele trei luni ale anului in curs arata un studiu al INS. Vizate sunt industria constructoare, serviciile, comerțul cu amanuntul și industria prelucratoare. Managerii se aștepta la creșteri moderate ale prețurilor in primele trei luni ale anului in curs,…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul trei din…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. In perioada ianuarie-octombrie 2017, exporturile de cauciuc prelucrat ale Romaniei…

- Astazi, la sediul Institutului Național de Statistica, a fost prezentata Ancheta Structurala in Agricultura- 2016, eveniment la care a fost prezent și ministrul agriculturii Petre Daea. Datele statistice, arata, printre altele ca, fața de 2013 ( cand a mai fost facuta o ancheta structurala- n.r.) numarul…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, anunța Institutul National de Statistica. Totodată, la nouă luni, PIB-ul a urcat cu 7%, pe seria…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- 2Checkout (cunoscuta anterior ca Avangate), lider în industria soluțiilor eCommerce, a realizat o analiza asupra comportamentul de consum al românilor la achiziția de software și servicii digitale în cursul lunii noiembrie 2017, în cele mai ample campanii comerciale globale.…

- In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent atat sosirile cat si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, au inregistrat cresteri cu 8,0 % respectiv cu 7,1 %, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Comparativ…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…