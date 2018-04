Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica a revizuit in sens negativ cresterea economica din 2017, cu 0,1 puncte procentuale, la 6,9%, fata de datele provizorii anuntate in februarie, in timp ce in T4 economia a avansat in termeni reali cu 0,5% fata de T3. Fata de acelasi trimestru din anul 2016,…

- Rata medie anuala a locurilor de munca vacante s-a situat, in 2017, la 1,24%, in scadere cu 0,04 puncte procentuale in comparatie cu anul anterior, in timp ce numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a fost de 60.000, in usoara crestere fata de 2016, arata datele Institutului National de Statistica…

- In 2017, rata medie anuala a locurilor de munca vacante a fost de 1,24%, in scadere cu 0,04 puncte procentuale fata de 2016. Numarul mediu al posturilor vacante a fost de 60.000, in crestere cu 200 fata de 2016, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). …

- In trimestrul IV 2017, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 63,4%, in scadere fata de trimestrul anterior, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In trimestrul IV 2017, rata de ocupare* a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost…

- Rata somajului in ultimul trimestru al anului trecut a fost de 4,7% Rata somajului în ultimul trimestru al anului trecut a fost de 4,7%, valoare egala cu cea înregistrata în trimestrul anterior, iar cel mai ridicat nivel al somajului, 21,2%, a fost atins în rândul…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…

- Volumul cifrei de afaceri in comerțul cu autovehicule și motociclete a scazut in luna ianuarie 2018 cu 21,5%, pe serie bruta, și cu 3,6% pe serie ajustata, comparativ cu luna precedenta, in special ca urmare a rezultatelor inregistrate in comercializarea autovehiculelor și in comerțul cu piese și accesorii…

- In trimestrul IV 2017: numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica  pensia medie lunara a fost de 1132 lei, mai mare cu 2,4% fata de trimestrul precedent; …

- In trimestrul IV 2017 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 28274,6 milioane lei fiind in creștere cu 13,5%, comparativ cu trimestrul IV 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In anul 2017 investitiile nete realizate in economia nationala…

- In trimestrul IV 2017 au fost date in folosinta 13929 locuinte, in scadere cu 1320 locuinte, fata de trimestrul IV 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In anul 2017 au fost terminate 53301 locuinte, in crestere cu 1095 locuinte, fata de anul 2016. Trimestrul…

- Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru anul 2017 a fost de 856,35 miliarde de lei preturi curente, mai mare cu 7% fata de anul 2016, principalii factori de crestere economica fiind industria, comertul si agricultura, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in ultimul trimestru din 2017, comparativ cu trimestrul anterior, a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%, iar fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut a urcat cu 6,9% pe seria bruta si cu 7,0% pe seria ajustata sezonier, potrivit…

- Comparativ cu trimestrul III 2017, Produsul intern brut in trimestrul IV 2017 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. • Fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, fata de anul anterior, transmite News.ro . Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata…

- Statistica a confirmat miercuri faptul ca economia a crescut in 2017 cu 7%, crestere bazata pe consumul populatiei (acesta a urcat cu peste 10%), in timp ce importurile mari au tras in jos avansul economiei. "O contributie negativa importanta la cresterea PIB a avut-o exportul net (-0,8%), consecinta…

- In trimestrul IV 2017 costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru al anului anterior, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.…

-  In trimestrul IV 2017, rata locurilor de munca vacante a fost de 1,13%, in scadere cu 0,09 puncte procentuale fata de trimestrul precedent.  Numarul locurilor de munca vacante a fost de 54,7 mii, in scadere cu 4,2 mii locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior.  Comparativ cu acelasi…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 54.700, in scadere cu 4.200 locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Astfel, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,13%, în cel de-al patrulea trimestru din 2017, în scădere…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, conform primelor estimari ale Institutului National de Statistica (INS). In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria…

- Produsul Intern Brut – PIB – pe anul 2017 a crescut cu 7% fața de anul 2016. In trimestrul IV din 2017, PIB a crescut cu 0,6% fața de trimestrul anterior și cu 7% fața de același trimestru din 2016, arata datele transmise miercuri de Institutul Național de Statistica (INS).

- Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, conform datelor anunțate de Institutul Național de Statistica, potrivit carora in trimestrul IV a anului trecut PIB-ul a inregistrat o creștere de 0,6% fața de trimestrul ...

- Produsul Intern Brut - PIB - pe anul 2017 a crescut cu 7% fața de anul 2016. În trimestrul IV din 2017, PIB a crescut cu 0,6% fața de trimestrul anterior și cu 7% fața de același trimestru din 2016, arata datele transmise miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Produsul Intern…

- Economia Romania a crescut cu 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, deși in ultimul trimestru avansul Produsului Intern Brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Faţă de trimestrul III din 2017,…

- Produsul Intern Brut - PIB - pe anul 2017 a crescut cu 7% fata de anul 2016. In trimestrul IV din 2017, PIB a crescut cu 0,6% fata de trimestrul anterior si cu 7% fata de acelasi trimestru din 2016, arata datele transmise miercuri de Institutul National de Statistica (INS)

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a scazut la 4,6% in luna decembrie a anului trecut, mai mica cu 0,1 puncte procentuale fata de luna precedenta, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 1,8 puncte procentuale…

- Rata somajului a fost de 4,6% in decembrie, date ajustate sezonier, in scadere usoara fata de luna noiembrie, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, rata somajului a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, pana la 4,7%,…

- Specialist in vanzari a fost cea mai cautata meserie in care au vrut sa se formeze romanii anul trecut. Cu toate acestea, o acuta criza de forța de munca s-a inregistrat tocmai in acest domeniu. Anul trecut, cele mai mari salarii au fost in IT, la polul opus fiind angajații din hoteluri și restaurante. Un…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de…

- Noi date despre creșterea economica a Romaniei in 2017 au fost facute publice de Institutul Naționale de Statistica. Produsul intern brut al Romania a crescut in trimestrul al treilea din 2017 cu 8,8 la suta pe seria bruta și cu 8,6 la suta pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- Fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. • In perioada 1.I-30.IX 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu…

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, anunța Institutul National de Statistica. Totodată, la nouă luni, PIB-ul a urcat cu 7%, pe seria…

- Comparativ cu trimestrul II din 2017, PIB a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,6%, in trimestrul III 2017. "Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul III 2017, nefiind insa, inregistrate diferente…

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, iar la noua luni a urcat cu 7%, pe seria bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor…

- Produsul Intern Brut estimat pentru primele noua luni ale anului, date provizorii, a fost de 630 miliarde lei, in crestere, cu 7% fata de perioada similara din 2016, iar in trimestrul al treilea PIB a fost de 236 mld. lei, plus 8,8% fata de T3/2016. In T3/2017, dinamica PIB nu s-a modificat…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului anterior. Datele publicate in…

- Veniturile totale*) medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2017, in termeni nominali, 3426 lei pe gospodarie si 1308 lei pe persoana, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. • Cheltuielile totale**) ale populatiei, au fost, in trimestrul III 2017, in medie,…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecarei…

- In octombrie, rata somajului a fost de 4,9%, date ajustate sezonier, in scadere fata de septembrie, cand a fost 5%. In noiembrie, rata somajului a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, pana la 4,7%, date ajustate sezonier, potrivit INS. De asemenea,…

- Creantele financiare ale administratiei publice, exprimate ca pondere in produsul intern brut, au scazut cu 1,8 puncte procentuale, in trimestrul al treilea din 2017 comparativ cu perioada similara din 2016, ajungand la valoarea de 23,9%, se arata intr-un raport al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…