Economia Romaniei a crescut in 2018 cu 4,1%, mult sub asteptarile Guvernului

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut in ianuarie la 3,32%, de la 3,27% in decembrie, dupa patru luni consecutive de scadere, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cartofii s-au scumpit cu 10,02%…

- Scriitorul si filosoful Mihai Sora critica gafele pe care membrii Guvernului le fac la Bruxelles, dupa ce Romania a preluat Presedintia Uniunii Europene. "Am plans vazand ce serpi si broaste le ies pe gura la Bruxelles", scrie Sora, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila si ministrul Agriculturii,…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…

- Deficitul balantei comerciale in primele 11 luni ale anului trecut a depasit 13,412 miliarde de euro, fiind mai mare cu peste 2,062 miliarde de euro comparativ cu cel inregistrat in perioada similara din 2017, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Rezidentii romani care fac turism in Romania prefera calatoriile de durata medie, de 1-3 innoptari, si cazarea la parinti, bunici, rude sau prieteni, conform raportului ''Cererea turistica a rezidentilor din Romania - perioada 1.01 - 30.09.2018'', publicat de Institutul National de Statistica.…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21,055 miliarde de lei in cel de-al treilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2017, pe fondul diminuarii inregistrate la lucrarile de constructii noi cu 14,3%, potrivit datelor publicate luni…

- Valoarea voucherelor de vacanta a crescut la 244 de milioane de euro, la finalul lunii octombrie, o suma de 8,4 ori mai mare fata de cea de anul trecut. In primele 10 luni ale anului au fost emise 23,2 milioane de vouchere de vacanta pe hartie si suport electronic. Potrivit estimarilor ANAT,…