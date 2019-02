Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca a crescut anul trecut 4,1%, serie bruta, fata de 2017, arata primele estimari publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). În noiembrie, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a redus de la 5,5% la 4,5% estimarea privind creşterea…

- „Creșterea este importanta fața de 2018, dar veniturile pe care trebuie sa le aduca ANAF este de 30% din PIB, obligația ANAF pentru 2019. Este obligația ANAF pentru acest an, pentru ca trebuie sa luam acele masuri despre care vorbim an de an, fie ca vorbim de o colectare a TVA, de scaderea veniturilor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat, vineri, proiectul de buget pentru acest an, aprobat vineri de Guvern, care prevede o crestere economica de 5,5%, un castig salarial mediu brut de 5.163 lei, un deficit bugetar in scadere la 2,55% si atingerea unui numar al salariatilor de 5,282…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) si-a publicat ieri prognoza de iarna, in care anticipeaza o crestere economica, in 2019, de 5,5%, cu un punct procentual peste cresterea din 2018, un deficit al contului curent al balantei de plati de 3,3% din PIB, fata de un deficit estimat de 4,5%…

- Adunarea Generala a ONU a aprobat, formal, adoptarea Pactului Global pentru Migrație, citata de The New York Times. Inițiatorii documentului considera ca acest text va ajuta la sporirea cooperarii globale in privința migrației, dar Statele Unite, Israelul, Ungaria, Cehia și Polonia se opun Pactului.…

- Intrebat vineri, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, daca majorarea salariului minim este prins in proiectul de buget pe anul viitor, ministrul Finanțelor, Eugen Teoodorovici, a raspuns: „Sigur va fi prinsa in ceea ce facem anul viitor ca și buget, in schimb nu o sa pot sa va spun eu…

- "De cand Romania a devenit moderna, dupa revolutia din 48, concomitent si perpetuum cu dezvoltari si ramaneri in urma, am avut aceasta obsesie (a decalajelor care ne despart de economiile din Vest n.r.). Exista si o teorie a economistilor. Aici profesorul Bogdan Murgescu poate sa o infirme. De multe…

- Sapte state central si est-europene i-au trimis o scrisoare comisarului european pentru Munca si Afaceri Sociale, Marianne Thyssen, in care contesta decizia Austriei de reducere a cuantumului alocatiilor acordate copiilor imigrantilor informeaza mediafax Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria,…