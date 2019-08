Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce cresterea economica incetineste si incertitudinile sunt in crestere, BCE a dat deja bancilor o noua runda de imprumuturi ieftine si a indicat ca ar putea urma noi masuri de relaxare cantitativa, in speranta ca institutiile financiare vor mentine fluxul de creditare chiar si in eventualitatea…

- Luni dimineata, moneda Turciei se tranzactiona la 5,7525 lire/USD, dupa ce anterior se depreciase pana la 5,8245 lire/USD.Murat Cetinkaya, care ar fi trebuit sa ocupe functia de guvernator in perioada 2016 - 2020, a fost inlocuit cu adjunctul sau, Murat Uysal, arata un decret prezidential…

- Croatia va trimite pana la sfarsitul acestei saptamani o scrisoare de intentie pentru a intra in ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera pentru aderarea la moneda unica, a anuntat miercuri ministrul croat de Finante, Maric Zdravko, transmite Reuters.Mecanismul ERM II prevede…

- PIB-ul Italiei ar urma sa se contracteze in trimestrul doi din 2019, a estimat Institutul National de Statistica (Istat), dupa ce economia abia a iesit din recesiunea cu care s-a confruntat in a doua parte a anului trecut, inregistrand un avans de doar 0,1% in primele trei luni din acest an, transmit…

- PIB-ul Italiei ar urma sa se contracteze in trimestrul doi din 2019, a estimat Institutul National de Statistica (Istat), dupa ce economia abia a iesit din recesiunea cu care s-a confruntat in a doua parte a anului trecut, inregistrand un avans de doar 0,1% in primele trei luni din acest an, transmit…

- Guvernul turc lucreaza la un act legislativ privind transferul a aproximativ 40 de miliarde lire (6,6 miliarde dolari) din rezervele bancii centrale pentru sustinerea bugetului, au declarat pentru Reuters mai multi oficiali din domeniul economic. Potrivit surselor citate de Reuters, deficitul bugetar…

- Potrivit surselor citate de Reuters, deficitul bugetar este mai grav decat se preconiza. Deocamdata nu este clar cand anume va ajunge in Parlament actul normativ, insa una din surse a apreciat ca acest lucru se va intampla 'in curand'. Economia Turciei a intrat in recesiune la finele anului trecut…

- Numarul somerilor inregistrati in Spania a scazut in aprilie cu 91.518 persoane, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 3,2 milioane, a anuntat luni Ministerul Muncii, transmite Reuters. Scăderea de 2,81% a numărului de şomeri în aprilie, comparativ cu luna precedentă,…