Economia in 2019: performante bune, conditionate fundamental de stabilitate legislativa si de investitiii

- Banca Mondiala se alatura Bancii Transilvania și reduce estimarea de creștere economica pentru țara noastra: economia ar urma sa creasca cu 3,5% in acest an și cu 3,1% in 2020, cu un punct procentual sub nivelul estimat anterior. Pentru 2018, instituția financiara internaționala, estimeaza ca țara noastra…

- Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana la ponderea lucratorilor care utilizeaza calculatorul la serviciu, precum și la procentajul programatorilor in randul acestora, releva datele pe anul 2018, emise joi de Biroul european de statistica Eurostat.

- Prin aceste randuri, Ion Mocialca și-a anunțat demisia din PSD. El a spus ca ”este umilitor sa aștepte fiecare CEX al partidului intrebandu-se daca acela va fi momentul in care va fi pus in discuție și judecat de persoane care in marea lor majoritate nu au trait in acest partid niciodata momentele…

- ”Ministrul Finanțelor nu e o poziție de om iubit, nici in general nici in Romania. Banii nu sunt niciodata destui, iar periodic pronunți expresia taxe sau impozite. Eugen Teodorovici a fost și este insa un ministru de succes in perioada de recuperare de dupa austeritate și merita macar un lucru:…

- Florin Zamfirescu impartaseste ideea din articolul de pe ortodoxinfo.ro, distribuit de deputatul PSD Vasile Citea, potrivit caruia a spus, intr-o postare pe Facebook: „Draga Uniune Europeana, esti o curva satanista“. Contactat de „Adevarul“, actorul a explicat ca este revoltat in ceea ce priveste relatia…

- Micii din Piața Obor au ajuns pe pamant american, o data cu un articol de promovare al Romaniei in New York Times. O cunoscuta scriitoare a vizitat punctele cheie ale Bucureștiului și a prezentat frumusețile Capitalei cititorilor americani. Mici au fost punctul forte al vizitei jurnalistei la București.…

- Avocatul clujean Ciprian Paun specializat în litigii și tranzacții financiare și conf. univ la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor aUniversitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca trage unele semnale de alarma. Într-o postare pe Facebook,…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat, joi, ca estimeaza o crestere de 4,2% pentru economia Romaniei, in acest an, comparativ cu anul trecut, cu 0,4 puncte procentuale mai putin decat prognoza din mai. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)…