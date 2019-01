Stiri pe aceeasi tema

- Economia italiana va creste cu doar 0,6% anul acesta, fata de un avans de 1% previzionat in decembrie, din cauza escaladarii tensiunilor comerciale si a perspectivei mai slabe privind investitiile, se arata intr-un raport al Bancii Centrale, transmit Reuters si ANSA. Cele mai recente estimari…

- Guvernul austriac va lua masuri saptamana aceasta pentru a proteja drepturile cetatenilor britanici pe teritoriul Austriei in cazul unui Brexit strict, a informat Gernot Bluemel, ministrul pentru Europa, scrie Reuters, potrivit News.ro.„Maine in cabinet vom ajunge la un acord si vom trimite…

- Guvernul prim-ministrului britanic Theresa May a suferit o infrangere marti in parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot si au creat un nou obstacol in calea unui Brexit fara un acord, informeaza Reuters.Aceasta infrangere (303…

- Guvernul britanic nu va organiza un al doilea referendum pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in pofida relatarilor ca ministrii iau aceasta varianta in considerare, a declarat ieri ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, relateaza site-ul agentiei Reuters. „Nu, un al doilea…

- Partidul Laburist, principalul partid de opozitie din Marea Britanie, va face tot ce ii sta in putinta pentru a obliga guvernul sa supuna saptamana viitoare votului in parlament acordul de Brexit incheiat de premierul Theresa May, a afirmat duminica Andrew Gwynne, coordonator electoral al laburistilor,…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marti avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Un al treilea oficial a demisionat joi din guvernul premierului britanic Theresa May dupa aprobarea acordului cu UE privind Brexit, informeaza dpa, AFP si Reuters. Esther McVey, ministrul muncii si...

- Joseph Johnson, fratele fostului ministru de Externe Boris Johnson, a demisionat vineri seara din Guvernul britanic, denuntand "haosul" care ar putea urma iesirii Marii Britanicii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.Tot mai multe zone urbane impun restrictii…