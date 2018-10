Economia Germaniei pierde din avant deoarece sporirea tensiunilor comerciale pe plan extern si lipsa de personal calificat pe plan intern limiteaza perspectivele de crestere ale celei mai mari economii europene, a anuntat joi ministrul Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters.

Prezentand estimarile Guvernului revizuite in scadere, Peter Altmaier a declarat ca PIB-ul Germaniei ar urma sa inregistreze, atat in acest an, cat si in urmatorii doi ani, un avans de 1,8% (fata de prognoza precedenta de 2,3% in 2018 si 2,1% in 2019). In 2017, economia germana a urcat cu 2,5%.

Rata…