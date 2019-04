Acesta sustine ca noile prognoze ale Comisiei Europene, care vor fi publicate in data de 7 mai, vor confirma actuala incetinire a economiei, care afecteaza cel mai mult Germania si Italia dintre cele 19 state membre ale zonei euro. In previziunile publicate in februarie, CE se astepta la un avans al PIB-ului Italiei de 0,2% in acest an.



Principalele institute de cercetare economica din Germania si-au redus, joi, la jumatate, estimarile privind cresterea ce va fi inregistrata de prima economie europeana in acest an si au avertizat ca ritmul de crestere ar putea sa incetineasca si mai…