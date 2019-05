Germania, cea mai mare economie europeana, a revenit pe crestere in primele trei luni din 2019, datorita avansului mai ridicat inregistrat in domeniul constructiilor si al cheltuielilor gospodariilor.

Economia germana a inregistrat o expansiune de 0,4% in primul trimestru din 2019, dupa o crestere zero in precedentele trei luni si o contractie a PIB de 0,2% in trimestrul al treilea din 2018, a anuntat Oficiul Federal de Statistica (Destatis). Datele sunt in linie cu estimarile analistilor. Comparativ cu primul trimestru din 2018, PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,7% in primele trei luni…