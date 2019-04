Economia e BOLNAVĂ! Dăncilă are o altă părere Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in deschiderea ședinței de guvern, ca economia romaneasca se afla pe un trend ascendent de creștere și a argumentat ideea prin faptul ca investițiile straine au trecut de 1 miliard de euro in primele doua luni, exporturile de servicii sunt in plin avant iar cifra de afaceri in sectorul IT s-a majorat puternic in primele doua luni ale anului. Insa, situația nu este atat de roza! Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a ajuns la 3,39%, in timp ce in august 2017 era de 0,7%. De ce a crescut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perechea euro/leu a avut o evolutie stabila, volatilitatea mediei fiind de circa un ban, chiar daca inflatia a crescut iar FMI si-a inrautatit previziunile referitoare la evolutia economiei romanesti, pe fondul incetinirii celei mondiale. Euro a inceput perioada la un minim de 4,7507 lei, maximul de…

- Propaganda PSD susține ca veniturile la bugetul statului cresc continuu in cifra absoluta insa mai niciodata nu fac referire la ponderea acestor venituri in PIB intrucat cifrele nu arata tot timpul la fel de bine. De exemplu, in primele doua luni ale acestui an, ponderea veniturilor totale a fost de…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut marți la 3,29%, cel mai mare nivel din ultimele patru luni, potrivit informațiilor publicate pe propriul site de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR reprezinta media dobanzilor…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a discutat cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, legat de ordonanța ce vizeaza completurile de cinci judecatori, dar ca nu va intra in discuție saptamana aceasta, acum fiind prioritar bugetul."Am discutat aplicat pe unele din acte normative, OUG legat de…

- Prezentam analiza deputatului independent: „Jumatatea plina a paharului. Suntem in prima zi din februarie și nu avem buget pe 2019. Tatucul Dragnea ne indeamna sa dormim liniștiți, ca are el grija de bugetul țarii. Mai mult decat atat, acum vreo doua zile, prezenta triumfalist realizarile marețe ale…

- Iata analiza deputatului Remus Borza realizata in cadrul emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews: Jumatatea plina a paharului „Suntem in prima zi din februarie și nu avem buget pe 2019. Tatucul Dragnea ne indeamna sa dormim liniștiți, ca are el grija de bugetul țarii. Mai mult decat…

- Organizatia Transparency International a prezentat, marti, raportul anual privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) la nivel global. Astfel, potrivit clasamentului pe anul 2018, Romania ocupa locul 61 la nivel mondial, avand 47 de puncte, in scadere cu doua pozitii fata de 2017.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca actualii guvernanti sunt singurii vinovati pentru prabusirea leului, cresterea ROBOR, pentru „toate dezechilibrele” create in economia romaneasca. „Mesajul PNL este foarte clar – singurii vinovati pentru prabusirea leului, pentru cresterea ROBOR,…