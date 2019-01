Economia Chinei a inregistrat in 2018 cel mai lent ritm de crestere din ultimii 28 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) estimeaza pierderi anuale de 15 miliarde de franci elvetieni in 2018, deoarece declinul pietelor bursiere si aprecierea francului elvetian au redus valoarea masivelor sale investitii in valuta. Pierderile vin dupa ce, in 2017, Banca Nationala a Elvetiei a raportat…

- Guvernul portughez a dezvaluit marti un ambitios plan in valoare de 1,15 miliarde euro destinat extinderii actualului aeroport din apropiere de capitala Lisabona si, de asemenea, construirii unui al doilea aeroport, chiar daca studiul de impact asupra mediului cu privire la acest ultim proiect nu a…

- Spania, a patra economie a zonei euro, va majora cu 22% salariul minim lunar, la 900 de euro (1.019 dolari), a anuntat miercuri premierul Pedro Sanchez, transmite Reuters. Majorarea, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019, a fost acceptata impreuna cu partidul Podemos (stanga radicala),…

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in perioada august - octombrie 2018, in timp ce firmele nu reusesc sa faca angajari, din cauza lipsei de personal, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters. Castigurile totale,…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21,055 miliarde de lei in cel de-al treilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2017, pe fondul diminuarii inregistrate la lucrarile de constructii noi cu 14,3%, potrivit datelor publicate luni…

- Qatarul se va retrage de la 1 ianuarie 2019 din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), a anuntat luni ministrul Energiei, Saad al-Kaabi, transmit DPA si Reuters. Decizia vine dupa ce Doha a revizuit modurile de a-si spori rolul sau pe plan international si intentioneaza sa lanseze…

- Datoria publica a Germaniei a scazut sub 60% din PIB inca din acest an, a anuntat ministrul de Finante Olaf Scholz, fiind pentru prima data din 2002 cand este sub plafonul stabilit de UE prin Tratatul de la Maastricht, transmite Reuters. Toate statele membre ale zonei euro s-au angajat sa-si…