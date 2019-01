Stiri pe aceeasi tema

- China va prezenta luni cea mai redusa rata de crestere economica din 28 de ani, pentru 2018, pe fondul scaderii cererii interne si a conflictului comercial cu SUA, punand presiune asupra Beijingului pentru adoptarea mai multor masuri de stimulare a economiei, relateaza Reuters.

- Comenzile noi din industria prelucratoare pe total (piata interna si piata externa) au inregistrat o crestere cu 16,8% in termeni nominali in primele 11 luni ale anului 2018, raportat la perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, informeaza luni Institutul National de Statistica (INS), relateaza Agerpres.Conform…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in primele noua luni ale lui 2018 a fost de 4,2% pe seria bruta si de 4,3% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2017, iar fata de trimestrul II al anului trecut, Produsul Intern Brut in trimestrul III a fost, in termeni reali, mai…

- Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru trimestrul III 2018, pe seria bruta, a fost de 265,57 de miliarde de lei, la preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 4,4% fata de trimestrul III 2017, conform datelor provizorii (2) transmise vineri de Institutul Național de Statistica (INS).PIB,…

- In cheltuielile de consum, Educația are o pondere de doar 0,2% in trimiestrul III din 2018. Procentul a ramas neschimbat fața de același trimestru din 2015, potrivit datelor analizate de Edupedu.ro. Asta in condițiile in care cheltuielile de consum totale ale unei persoane au crescut, in medie,…

- Economia tarii noastre este in continua crestere. Produsul Intern Brut a inregistrat o majorare de 3,7 la suta in cel de-al treilea trimestru al anului, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.

- Economia Italiei s-a contractat in trimestrul trei din 2018, pentru prima data in ultimii patru ani, din cauza scaderii cererii pe plan intern, arata datele revizuite publicate vineri de Institutul National de Statistica (Istat), transmit Reuters si ANSA preluate de agerpres.Citeste si CCR…

- Economia britanica a inregistrat in trimestrul trei din acest an cel mai rapid ritm de crestere din 2016, vremea neobisnuit de calda majorand consumul, dar economistii avertizeaza ca performanta se va deteriora curand, deoarece incertitudinile privind Brexitul duc la reducerea cheltuielilor si a…