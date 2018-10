Economia Chinei a încetinit la cel mai redus ritm de după criza globală. Grijile restului lumii Autoritatile chineze s-au grabit sa calmeze piețele financiare dupa ce au anunțat reducerea ritmului de creștere economica pana la o rata anuala de 6,5% in Trimestrul 2 din 2018, sub așteptarile analiștilor. Este cea mai redusa rata de creștere trimestriala (an/an) de dupa Trimestrul 1 din 2009. Investitorii iși fac griji chiar si la un asemenea nivel nu numai pentru ca economia chineza este unul dintre motoarele creșterii globale, sau pentru ca incetinirea ar insemna ca efectele razboiului comercial cu SUA iși arate efectele. In plus, persista pe piețe de multi ani perceptia ca o crestere sub… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

