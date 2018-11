NCA a consemnat existenta in Marea Britanie a circa 4600 de grupari infractionale organizate ale caror activitati afecteaza mai multi oameni decat toate celelalte amenintari de securitate la un loc. Astfel de grupari sunt implicate in fapte ca abuzuri impotriva minorilor, trafic si comert ilegal cu droguri.



In raportul anterior al NCA pe aceasta tema, facut public acum cinci ani, costul acestor crime era evaluat la 24 miliarde de lire, potrivit Agerpres.



Directoarea generala a agentiei, Lynne Owens, a precizat ca unele din aceste costuri sunt directe, cum ar fi impactul santajului…