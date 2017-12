Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec (26 de ani) trece prin cea mai proasta perioada a carierei, insa e ajutat de cei mai apropiați oameni din fotbalul romanesc. Ultimul nume care incearca sa-l readuca la forma de altadata este Lucian Sanmartean, care spune ca a luat legatura cu Denis. "I-am scris, l-am sunat, i-am spus sa…

- URARI DE ANUL NOU 2018. "Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan"URARI DE ANUL NOU 2018. "Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht in port, motor pe autostrada si vecinii ca sa vada. La multi…

- HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Azi ai o sansa cu totul speciala de a te remarca, de a atrage toate privirile asupra ta, pentru ca esti, de departe, cel mai bun intr-o confruntare. Increderea deplina care ti se citeste pe chip te ajuta sa iesi in evidenta si astfel…

- Lumea poate fi schimbata prin gesturi mici, individuale. Asta crede cu tarie o adolescenta din Oradea, care, atunci cand nu merge la scoala, este paramedic voluntar la Inspectoratul pentru Situații de Urgența.

- Ziua de 26 decemrbie a fost una teribila, marcata, in istorie, de mai multe evenimente tragice.Astfel, potrivit Wikipedia, in anul 1943, vasul de razboi german Scharnhorst este scufundat in cel de al Doilea Razboi Mondial intr o batalie navala impotriva a doua grupuri de lupta britanice din Marea Nordului…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, Donald Trump a afirmat ca decizia Consiliului de Securitate demonstreaza ca lumea ”vrea pace, nu moarte”. Sanctiunile, elaborate de SUA, propun interzicerea a 90% din exporturile de produse petroliere rafinate catre Coreea de Nord, impunand…

- In august 2013, Simona Halep o invinge pe deținatoarea titlului de la Wimbledon, Marion Bartoli, scor 3-6, 6-4, 6-1, in turul II la Cincinnati. Imediat dupa finalul meciului, jucatoarea de 28 de ani din Franța face un anunț șoc: ”Partida contra lui Halep a fost ultima din cariera.”

- Fostul Principe Nicolae este unul dintre cei mai cunoscuți membri ai Familiei Regale. Deși a fost dezmoștenit ca umare a faptului ca nu a vrut sa recunoasca copilul pe care l-ar fi facut cu Nicoleta Cirjan, foarte mulți romani il susțin și chiar l-ar vrea la carma țarii.

- Afacerea cu maxi-taxi in municipiul Buzau pare sa fi ajuns la capat de drum. Primarul Constantin Toma a reiterat astazi intenția de a desface contractele operatorilor de maxi-taxi din Buzau și de a intari Trans Bus, societatea de transport in [...] citește mai mult Post-ul Maxi-taxi devine ISTORIE |…

- Ieri, la funeraliile regale, Prima Doamna a surprins pe toata lumea cu noua sa nuanta de par. Dupa inceputul noului an scolar, Carmen Iohannis si-a rarit aparitiile publice. Cu toate acestea, stim prea bine ca, in urma cu o luna, cand isi serba ziua ne nastere, inca nu trecuse prin nicio transformare…

- Fostul baschetbalist american Michael Jordan este sportivul cel mai bine platit din toate timpurile, avand o avere estimata la 1,85 miliarde dolari, conform clasamentului publicat de revista americana Forbes.

- Prezent la interviurile DC News Live, Sorin Dumitrescu spune ca exista foarte multe persoane susținatorii Casei Regale a Romaniai, la fel ca și in cazul Academiei, care urmaresc numai beneficii. ”Lumea vede raporturile cu Casa Regala, la noi in Romania, ca și cum ai primi o medalie pe care…

- Peste 1.500 de romani, admiratori ai Regelui Mihai, au trecut, joi, pana la ora 12.00, prin Sala Tronului a Palatului Regal din Bucuresti, pentru a-i aduce un ultim omagiu suveranului roman. Alte 1.500 de persoane erau asezate la coada de langa palat. Si fostul principe Nicolae a mers la Palat.

- Conducatorul artistic al Ansamblului "Joc", Vladimir Curbet va fi petrecut astazi pe ultimul drum. Corpul neinsuflețit al acestuia a fost depus aseara la biserica "Sfanta Teodora de la Sihla" din Capitala.

- Gigi Becali a reactionat la scurt timp dupa ce a aflat ca va juca impotriva lui Lazio in 16-imile de finala ale Europa League. Finantatorul vicecampioanei a respectat traditia si l-a invocat pe Dumnezeu, transmitand ca nu a avut foarte mari emotii pentru tragerea la sorti. Totusi,…

- Rafuielile dintre interlopii din Iasi sunt tinute la distanta de ochii presei • Planul a fost bine pus la punct si nu putea sa creada niciodata ca ar putea fi prins in asemenea mod • Un smecher abia iesit din puscarie a fost gasit de politistii de la Sectia a II-a cu un pistol in [...]

- Mihaela Horujenco (42 de ani) este profesor de initiere in folclor la Scoala Populara de Arte din Galati si conduce ansamblul „Doinita Covurluiului“ din cadrul Centrului Cultural „Dunarea de Jos“. Pregateste 130 de copii, unii facand deja pasul spre renumitul ansamblu „Doina Covurluiului“, cu care castigat…

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei "Nu ne duce pe noi in ispita" din "Tatal Nostru", cea mai cunoscuta rugaciune din țarile creștine

- Pentru a doua oara, Andrei Dobrin a fost numit modelul masculin al anului, in cadrul Bucharest Fashion Week. Parul valvoi și chipul de copil l-a purtat anul acesta pe bistrițean in Taiwan, dar și in Japonia, unde a petrecut nu mai puțin de doua luni, semn ca asiatici sunt vrajiți de adolescentul de…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a recomandat luni organizarea unui summit al sefilor de stat ai celor 57 de tari membre in cazul in care presedintele american, Donald Trump, va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Donald Trump este pe punctul de a lua o decizie…

- In elaborarea bugetului pentru 2018, scenariul luat in calcul de Guvern prezinta o imbunatatire semnificativa a pietei muncii in anii care urmeaza. Astfel, numai in 2018 se vor crea peste 200.000 de noi locuri de munca, iar salariul mediu pe economie va ajunge la 2.600 de lei net pe luna, cu 11% mai…

- Nikola Spear, tenismenul care a obtinut prima victorie cu 6-0, 6-0, la un turneu de Grand Slam, a murit la varsta de 78 de ani. Sarbul si-a adjudecat acest triumf in 1969, la Roland Garros, cand l-a invins pe Daniel Contet fara sa cedeze vreun game.Nikola Spear va ramane in memoria fanilor tenisului…

- Eliza Elena Sapunaru este supranumita "zana cu epoleți", deoarece sare in ajutorul oricarui om, pentru a ii oferi din puținul ei. Fiind un om cu inima mare, aceasta are o poveste emoționanta de viața. A trait o drama care a marcat-o și, astfel, a decis sa aiba grija de cei din jurul ei.

- Disperata ca sotul si-a gasit o amanta, Marina V. din Chisinau a apelat la o vrajitoare. Astfel spera sa-si întoarca barbatul acasa. Numai ca vrajitoarea i-a dat un verdict neasteptat.

- Descoperire ce pune lumea creștina pe jar! Un detaliu ieșit la iveala de curand a starnit o adevarata controversa pe tema Mormantului Sfant, despre care se spune ca ar aparține lui Iisus Hristos.

- In urma cu doi ani, Cristina Stamate a suferit o operatie pe cord deschis, din care nu stia daca va scapa cu viata. La vremea aceea, marea actrita marturisea ca era pregatita so moara si voia un loc de veci la Cimitirul Bellu. Cristina Stamate l-a sunat pe Alexandru Arsinel sa ii caute un loc unde sa…

- Economistul sef al Bancii Transilvania, Andrei Radulescu, spune- intr-o intalnire online pe care a avut-o cu cititorii HotNews.ro alaturi de Horia Braun, economistul sef al BCR si de Florian Libocor, economistul sef al BRD- ca nu se va incheia acest deceniu fara sa ne loveasca iar recesiunea. Economistul…

- Papa Bergoglio pune niste paleti si reia un discurs atat de drag predecesorilor sai, adica granitele etice dincolo de care cercetarile biologice nu ar trebui sa treaca pentru a nu rupe echilibrul dintre natura si om. Daca papii Ratzinger si Wojtyla repetau oamenilor de stiinta, in diverse apeluri, ca…

- Victor Ponta îl ironizeaza pe Liviu Dragnea privind „lupta” sa cu statul paralel. Fostul premier a reamintit ca Dragnea a fost bun prieten cu Laura Codruța Kovesi, dar și cu alte persoane pe care acum le acuza ca fac parte din „statul paralel”. „E o noua…

- Tenismenul Roger Federer, locul 2 ATP, l-a depasit pe jucatorul de golf Tiger Woods in clasamentul castigurilor obtinute din sport, a anuntat Forbes. Totodata, elvetianul devine primul jucator de tenis din istorie care depaseste 110 milioane de dolari premii.

- OUG de modificare a Codului Fiscal, pe ordinea de zi a sedintei Guvernului Foto: gov.ro. Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal se afla pe ordinea de zi a sedintei Guvernului, care este programata sa înceapa peste o ora. Programata initial pentru ora 15, sedinta…

- Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) prognozeaza ca ritmul de crestere a cererii mondiale de petrol va incetini de la o medie anuala de 1,3 milioane barili pe zi in perioada 2016-2020 pana la 300.000 de barili pe zi in 2035-2040, dar, cu toate acestea, combustibilii fosili vor ramane principala…

- Artiști din toata lumea au pus la cale o expoziție de caricaturi ale Simonei Halep. Luni, 13 noiembrie, la un restaurant din București va avea loc vernisaul unei expoziții internaționale de caricaturi ale caror subiect este numarul 1 WTA. Vor fi expuse nu mai puțin de 48 de lucrari cu Simona Halep in…

- Forbes a intocmit topul celor mai valoroase branduri din lumea sportului. Clasamentul facut de revista americana se imparte in 4 categorii: atleti, companii, evenimente si echipe. Cifrele sunt calculate pe baza incasarilor aduse de produsele ce poarta celebrele nume.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca planuiește ca in cel mai scurt timp sa joace o finala de cupa europeana și sa se lupte de la egal la egal cu granzii Europei. "O sa vedeti in urmatorii 3-4 ani ca va veni o noua etapa. Deci nu mai merge cu ce a mers pana acum in fotbal. Lumea are miliarde multe…

- Voturile cu mana ridicata de la plenurile comune ale Camerei Deputatilor sunt intotdeauna inexacte. O spune chiar unul dintre secretarii Camerei, care recunoaste ca niciodata nu poate numara fix cati alesi au votat pentru si cati impotriva. Altfel spus, acesta admite faptul ca rezultatul acestor…

- Fundatia Transilvania Trust, odata cu inceperea noului an universitar, lanseaza seria Cursurilor Deschise care vin in completarea Programului de formare și dezvoltare profesionala continua in domeniul reabilitarii monumentelor istorice care funcționeaza in cadrul Facultații de Istorie și Filozofie a…

- Gigi Becali e sigur ca Steaua nu mai poate rata calificarea in primavara europeana. HAPOEL BEER SHEVA - STEAUA FCSB 1-2. Gnohere, "dubla" de un milion de euro GOLURILE VIDEO "Avem 9 puncte, conducem in clasament. Ce mai poti sa spui de Steaua la ora asta? Mai poti sa zici de Tanase,…

- Inaintea adunarii generale a acționarilor de la „Targuri, Oboare și Piețe” din 10 octombrie, Gheorghe Falca solicita celor de la T.O.P. sa identifice posibile variante pentru mutarea etapizata a activitaților desfașurate in Piața Agroalimentara din Piața Catedralei, in proximitatea acesteia. „Ca intotdeauna,…

- FRF incearca in aceste zile sa finalizeze discuțiile privind amicalele naționalei de la mijlocul lui noiembrie, cand se vor disputa barajele pentru CM. Potrivit surselor Gazetei Sporturilor, intenția Federației ar fi sa dispute un meci acasa, pe noul stadion din Craiova, cu un adversar de top, pe lista…

- Grupul francez Renault a anuntat vineri planul strategic al companiei pentru urmatorii sase ani, potrivit caruia francezii isi propun o cifra de afaceri anuala de 70 de miliarde de euro, dublarea vanzarilor in afara Europei si dezvoltarea pe piete precum China si Rusia, lansarea a 21 de modele de…

- Românii trebuie sa învete sa recicleze mai mult. Câteva sfaturi în acest sens vin de la conferinta "Economia circulara în România" la care participa ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu si reprezentanți ai Comisiei Europene si ai Agenției de Mediu…

- Tarile Uniunii Europene vor face tot ce este posibil pentru a pastra acordul nuclear cu Iranul, in pofida indoielilor presedintelui american Donald Trump, a declarat Helga Schmid, secretar general al Serviciului European de Actiune Externa, potrivit agentiei de stiri Reuters. "Acesta nu…

- Daniel Sauca Incet, incet se contureaza, macar „de forma”, o reacție globala impotriva „fake news”. „Fake news” nu inseamna numai „știri false”. Destul de probabil, fenomenul e unul din „atentatele” la ordinea stabilita, de-a lungul a destule secole, de regulile jurnalisticii. Miza nu e doar intoarcerea…

- Poliția braziliana a arestat o banda care planuia unul dintre cele mai mari jafuri din istorie. Membrii gruparii au sapat un tunel de peste 500 de metri în sudul orasului Sao Paolo, pâna la sediul Bancii Braziliei, în care se aflau peste 250 de milioane de euro. 16…

- "Cainii" vor miza tot mai mult pe jucatori tineri, crescuți la club, iar la iarna nu se mai aduc straini, ci puștii imprumutați in primele doua ligi. Suporterii au cerut sa faca ei primul "11", sunt acuzați strainii care nu-și dau interesul pentru club și sunt propuși tineri de la Dinamo II, adica puști…