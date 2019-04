Economia americana depaseste asteptarile analistilor in primul trimestru din 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Economia americana a accelerat in primul trimestru din 2019, peste estimarile analistilor analistii, depasind efectele incetinirii pe plan global si a sporirii tensiunilor comerciale, arata estimarea preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, transmit AP, MarketWatch si Reuters,…

- Departamentul de Stat american a precizat ca este in cautare de informatii privind sursele de venituri ale miscarii siite, inscrisa pe lista neagra americana a "organizatiilor teroriste" si aliata Iranului. Acesta vrea sa identifice astfel "mecanismele sale cheie de facilitare a operatiunilor financiare",…

- Analiștii prevestesc nori negri pentru economia romaneasca. Potrivit acestora, finalul anului va aduce o depreciere de nu mai puțin 5% a leului in raport cu principalele monede internaționale, dolarul și euro. Moneda europeana a depașit deja pragul de 4,75 lei. “Principala problema in Romania vine pe…

- Huawei este precum China: toata lumea o vrea, dar se și teme de ea ● Cand clasa de mijloc din China face economii, sufera laolalta muncitorii chinezi și economiile occidentale ● Jobsledgrowth: noile locuri de munca și creșterea modesta a salariilor fac cercul virtuos al economiei americane

- Economia americana a creat un numar peste asteptari de noi locuri de munca in ianuarie, insa rata somajului a urcat la 4%, in timp ce cresterea salariilor a incetinit, transmit Reuters si AP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Intalnire Firea - Stanescu - Neacșu - Petrea: In #echipa Datele…

- Italia, a treia economie din spațiul euro, a scazut cu 0,2% in ultimul trimestru al anului trecut, dupa ce in al treilea trimestru PIB-ul avusese o scadere de 0,1%. Doua trimestre consecutive de scadere economica inseamna ca Italia a intrat in recesiune tehnica. Economia italiana a fost afectata de…

