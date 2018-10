Stiri pe aceeasi tema

- Greenpeace Romania și ClientEarth, ONG de asistența legala pe probleme de mediu, au inaintat o contestație juridica impotriva termocentralei Rovinari, una dintre cele mai vechi și mai mari termocentrale pe carbune din Romania, se arata intr-un comunicat al Greenpeace Romania. Potrivit acestuia, ONG-urile…

- In timp ce prețul la energie electrica a ajuns astazi la maximul acestui an, 350 lei/MWh (75 euro/MWh), un MWh livrat luni și marți in intervalul orar 19-20 sarind peste nivelul de 100 euro/MWh, CE Oltenia iși continua programul de revizii la grupurile termocentralelor proprii. De altfel, duminica a…

- Ședința de Directorat a Complexului Energetic Oltenia, stabilita pentru miercuri dupa amiaza, s-a organizat la lasarea serii, cu cateva ore de intarziere, asta pentru ca șeful structurii, Sorinel Boza, nu era in Targu-Jiu. Mai exact, Boza plecase pe zi, de urgența, la Rovinari, panicat de protestul…

- Asociația pentru Rovinari organizeaza, vineri, un miting ”pașnic”, intre orele 16.00-21.00, pe platoul Casei de Cultura, urmand ca participanții sa parcurga traseul strada Termocentralei – strada Tineretului – strada Muncii – strada Contructorilor – strada 22 Decembrie – Aleea Școlii – strada…

- Vineri, 31 august a.c., intre orele 16.00-21.00, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfașurarii marșului de protest organizat de catre Asociația pentru Rovinari in aceasta localitate.…

- Etapa a cincea si, totodata, prima pe circuit stradal din acest sezon in Campionatul National de Drift, care va avea loc in weekend la Rovinari, in Gorj, poate stabili campionul din 2018, Iulian Jumuga si Calin Ciortan fiind principalii candidati pentru acest titlu. Dupa primele patru runde, Jumuga…

- Federatia Romanilor de Pretitudineni (FRP) se afla in centrul unor controverse, dupa ce, cu doar cateva zile inaintea protestului de pe 10 august a cerut anularea autorizatiei, obtinuta cu greu de la Primaria Municipiului Bucuresti.

- Federația Romanilor de Pretitudineni, o asociație inființata in urma cu o luna, la Bruxelles, iși asumase organizația mitingului Diasporei, programat pentru vineri și ceruse o autorizație la Primaria Municipiului București, autorizație care le-a fost, in cele din urma, acordata.