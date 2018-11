Stiri pe aceeasi tema

- Masinile sunt dotate cu aer conditionat, sistem de taxare inteligent si GPS. Unii soferi, care au avut ocazia sa le testeze, s-au plans de pozitia pe care o au la volan. 'O problema minora', spun cei de la Societatea de Transport.

- Poluarea aerului face in continuare victime in Europa. Un raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) arata ca particulele fine (PM2,5) ar fi cauzat 422.000 de decese premature in 41 de tari europene in 2015,...

- Poluarea aerului are in continuare un impact negativ asupra europenilor, se arata intr-un raport al Agenției Europene de Mediu(AEM), in care se estimeaza ca poluarea cu particule PM2,5 a cauzat 422.000 de decese premature in 41 de țari europene in 2015, inclusiv 25.000 de morți premature in Romania,…

- Salariul mediu net din luna august a fost de 2.669 lei, mai mare cu circa 13% fața de august 2017, dar in scadere fata de luna iulie 2018 cu 39 lei, arata datele publicate marți de Institutul Național de Statistica. In august, puterea de cumparare a populației a scazut, indicele castigului salarial…

- Un procentaj de 40% din apele Uniunii Europene sunt contaminate cu mercur, ceea ce pune in pericol pasarile, pestii, mamiferele si sanatatea oamenilor, se arata intr-un raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM), informeaza...

- ADR Vest Timișoara a reușit sa duca la bun sfarșit operațiunea de contractare și semnare a documentelor pentru ediția precedenta a POR, Programul Operațional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013). Astfel, in prezent toate domeniile majore de intervenție din cadrul POR 2007-2013 au fost inchise…

- Guvernul a aprobat decizia de punere in aplicare, incepand cu 1 septembrie 2018, a Legii cu privire la inmatricularea unor mijloace de transport. Documentul vine sa asigure implementarea Deciziei protocolare „Privind accesul in traficul rutier international a mijloacelor de transport din regiunea transnistreana,…

- Presa din Germania susține ca autoritațile din Hamburg și Munchen au inceput sa ridice dreptul de circulație pentru mai multe modele Audi și Volkswagen cu motoare diesel Euro 5, dupa ce proprietarii acestora au ignorat, in repetate randuri, apelul sa vina cu mașinile in service pentru a "repara" softurile…