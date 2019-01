Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane care practicau snowboarding au decedat in Bulgaria in urma unei avalanse pe care chiar ei ar fi declansat-o, vineri dimineata, in apropierea statiunii Bansko, din sudul Muntilor Pirin, conform media bulgare, citata de Agerpres. Statiunea este plina de turisti romani care isi petrec aici…

- Iarna grea le da din ce in ce mai multa bataie de cap europenilor. Ministerul nostru de externe emite avertizari de calatorie in serie: ultimele atenționari vizeaza țarile vecine, Bulgaria și Ungaria. Cea mai dificila situație ramane insa in centrul Europei.

- Sase politisti romani participa, pe durata sezonului rece, la o misiune in statiunea bulgara Bansko. Acestia vor participa la actiunile de pastrare a ordinii si sigurantei publice si vor oferi sprijin autoritatilor din Bulgaria in anchetele in care sunt implicati cetateni romani.

- Peste 43.000 de obiecte si materiale pirotehnice au fost depistate, luni, de jandarmi si politisti, in urma unei actiuni desfasurate in zona Complexului comercial Europa din sectorul 2 al Capitalei. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare cu scopul de…

- Fostul mare schior Marc Girardelli a anuntat ca este proprietarul statiunii de schi Bansko din Bulgaria, informeaza lequipe.fr, relateaza News.ro."Am cumparat compania Ulen in 2016. Apartinea unui fond, de acolo am cumparat-o", a declarat, intr-un interviu acordat postului Nova, sportivul…

- "Am cumparat compania Ulen in 2016. Apartinea unui fond, de acolo am cumparat-o", a declarat, intr-un interviu acordat postului Nova, sportivul nascut in Austria, dar care a reprezentat Luxemburgul in cariera sportiva. El a precizat ca a achizitionat statiunea la un pret "interesant". "Erau…

- Luxemburghezul Marc Girardelli, o fosta legenda a skiului alpin, a provocat marti o surpriza cand a anuntat ca el detine statiunea de schi Bansko din Bulgaria, care a devenit o etapa obisnuita a Cupei Mondiale, si al carui proprietar nu a fost dezvaluit pana acum, transmite AFP preluata de Agerpres.…

- Bansko este considerat un model de succes in ceea ce privește dezvoltarea turistica. Cu fonduri ale investitorilor privați, Bansko a devenit una din cele mai mari stațiuni montane de schi, și nu numai din Europa. „Sunt mai multe lucruri de avut in vedere atunci cand vorbim de proiectele…