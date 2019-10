Ecologic. Primul superyacht alimentat cu hidrogen din lume Compania olandeza de proiectare a iahturilor Sinot a prezentat un model pentru un concept de ultima ora, care pare sa propulseze industria superyacht-urilor intr-o direcție mai ecologica, scriu jurnaliștii de la CNN. Creat in colaborare cu Lateral Naval Architects, Aqua masoara 112 metri și va fi alimentat in totalitate cu hidrogen lichid și tehnologie cu celule de combustibil - ceea ce inseamna ca, in esența, apa va fi singura sa emisie. Superyachtul, care dispune de facilitați de ultima generație, urmeaza sa funcționeze la o viteza maxima de 17 noduri, cu o autonomie de 3.750… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

