Ecografia pe unghii, suvenir îndrăzneț pentru gravide Toate gravidele arata intotdeauna bine. Parul și mai ales unghiile se intaresc și stralucesc mai mult. Dar multe femei se tem sa apeleze la unghiile tehnice in timpul sarcinii pentru a nu afecta sanatatea copilului din burtica. Specialiștii in medicina fetala susțin insa ca manichiura cu gel sau unghiile acrilice nu afecteaza sarcina. Iar pentru... Read More Post-ul Ecografia pe unghii, suvenir indrazneț pentru gravide apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru victimele hairstylistilor neindemanatici sau pentru cei care au incercat, fara succes, sa se tunda singuri, specialistii recomanda extractul de chiparos japonez, dar și alte substanțe.

- Emilia Clarke a decis ca merita o schimbare de look dupa terminarea filmarilor pentru Game of Thrones și și-a taiat parul scurt. Saptamana trecuta ne-a surprins cu un nou tatuaj realizat pe incheietura mainii – trei dragoni (n.r. in serial a interpretat-o pe Khaleesi sau Mama Dragonilor). Insa a mai…

- Toamna nu și-a intrat pe deplin in rol, pentru ca astronomic, mai ai timp cateva zile (pe 23 septembrie va avea loc echinocțiul de toamna 2018) sa te bucuri de soare, apa și nisip. Și ce poate fi mai relaxant decat sa petreci cateva ore bune, sau zile, daca vremea ține cu tine, la plaja.... Read More…

- Kate Middleton evita sa apara in public cu parul strans. Deja multa lume s-a intrebat de ce Ducesa de Cambridge nu și-l poarta dezlegat. Ei bine, misterul a fost elucidat,recent, de un chirurg britanic. In puținele ocazii in care aceasta și-a aranjat parul in coc sau in coada de cal, unele persoane…

- Silvia Berceanu, estetician in cadrul saloanelor GETT′S și trainer internațional beauty explica ce este exact epilarea definitiva și pe ce durata de timp raman efectele vizibile. Din fericire, de foarte mult timp, epilarea definitiva nu mai este un mit. Datorita tehnologiei foarte avansate, epilarea…

- Nu este gresit sa crezi ca secretul unui par stralucitor si al unghiilor ingrijite sta in salonul de infrumusetare, insa specialistii au ajuns la concluzia ca ceea ce mananci te poate face mai frumoasa! Iata ce alimente ar trebui sa incluzi in dieta ta zilnica ca sa fii sanatoasa si sa arati minunat.

- Privind coafurile propuse de ea atunci, aveai senzația ca auzi orchestre de viori, ca vezi fast si eleganta, ca asculti o poveste despre traditiile si rigorile marilor familii regale de altadata. „Parul are energie și libertate in mod natural. Tocmai de aceea, cu o baza corecta, putem crea…

- Orice persoana a intalnit in viața un vampir energetic, care a sleit-o de puteri. Iata cele mai bune metode pentru a va feri de aceste persoane și cum sa blocați energia pe care acestea o emana. Meditați! Specialiștii spun ca una dintre formele cele mai bune pentru a va proteja de vibrațiile negative…