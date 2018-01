Stiri pe aceeasi tema

- Eco Sud, firma care administreaza depozitul de deseuri de la Mavrodin, a decis sistarea colectarii gunoiului adus aici de masinile Polaris M Holding , operatorul de salubritate care aduna deseurile din judet.

- Alexandrenii care nu au contract cu Polaris M. Holding vor plati, in continuare, taxa speciala de salubrizare de 10 lei pe persoana. Decizia a fost luata, cu prilejul aprobarii taxelor si impozitelor locale pe 2018, in sedinta Consiliului local Alexandria.

- Societatea de salubritate din Targu Jiu va ridica gunoiul dupa un program special de Craciun si de Anul Nou. Polaris M Holding SRL aduce la cunoștința targujienilor ca graficele de colectare a deșeurilor menajere din data de 25....

- Un barbat din judetul Teleorman a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a furat cutia milei de la o manastire din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.Potrivit sursei citate, politistii au depistat pe strada Dogariei…

- Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marti, in acelasi dosar mai sunt cercetati, pentru abuz in serviciu sau complicitate, patru inculpati cu functii de conducere in cadrul aceleiasi societati de termoficare, precum si doi reprezentanti reprezentanti ai SC Elsaco Electronic SRL. "La…

- Curtea de Apel București a dispus eliberarea din arest a fostului deputat PSD de Constanța, Eduard Martin, administratorul companiei de salubrizare Polaris M. Holding, cercetat pentru evaziune fiscala cu prejudiciu de 7 milioane de euro. Decizia este definitiva, urmand sa fie pusa, astazi, in aplicare.

- Omul de afaceri Eduard Stelian Martin, asociat in societatea Polaris M Holding, eliberat din arest. Decizia este definitiva. Tot in libertate a fost pus si Banaga Marcel Daniel, presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Polaris M Holding.Cei doi au fost plasati sub control judiciar pe…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, ieri, mentinerea in stare de arest preventiv a omului de afaceri Eduard Stelian Martin, administratorul societatii Polaris M Holding. Decizia este definitiva. Amintim ca Eduard Stelian Martin si Marcel Daniel Banaga, presedinte al Consiliului de Administratie al societatii…

- „€Va informam ca toți utilizatorii serviciilor de utilitați publice (inclusiv termoficare), persoane fizice sau juridice, au obligația sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadența de 15 zile de la data emiterii facturilor, conform legislației.…

- Cadastrare din bani europeni pentru 24 de localitati din Teleorman in Economie / Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a publicat lista comunelor care vor beneficia de cadastrare integral din fonduri externe nerambursabile, printre acestea si 24 de unitati administrativ-teritoriale…

- Din datele furnizate de Federația Internaționala de Diabet (IDF), exista o pandemie a diabetului zaharat tip 2 la nivel mondial, adica peste 90% dintre bolnavii de diabet, IDF anunțand 592 milioane de oameni bolnavi de diabet in 2035 și 642 milioane in 2040, adica 9% din populația planetei. In Romania…

- Tot mai puține cazuri de rujeola se inregistreaza in județul nostru, ultimul caz confirmat in Teleorman fiind raportat Centrului National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) in saptamana 6-10 noiembrie 2017. Potrivit CNSCBT, in ultimele doua saptamani, in județul Teleorman nu…

- A trecut la cele veșnice inginerul Traian Antonescu, distins membru al societații civile romanești din Sf. Gheorghe și al vieții publice din județul Covasna, in ultima jumatate de secol. Inginerul Traian Antonescu s-a nascut la 11 mai 1936, in orasul Slanic, judetul Prahova. Tata: Traian, din Zimnicea,…

- In perioada 10-12 noiembrie 2017, Sebesul a gazduit cea de-a XV-a editie a Festivalului National de Folclor „Felician Farcasiu” – Concurs de interpretare a cantecului popular romanesc. Imagini (foto/video) din cadrul festivalului, la finalul articolului! Devenit deja o traditie, evenimentul a adus…

- Sute de tone de deseuri periculoase din Italia vor fi aduse in Romania intr-o mega afacere in care apare numele mafiei italiene Camorra. Scandalul a izbucnit dupa ce a fost mediatizat de Gazeta Romaneasca din Italia si FLUX 24. Initial Guvernul Ciolos a dezmintit informatia, iar Agentia de Mediu a anuntat…

- Judecatoarea Anamaria Tranca, din Curtea de Apel Bucuresti, a decis ca atat omul de afaceri Eduard Stelian Martin, administratorul societatii Polaris M Holding, cat si Marcel Daniel Banaga, presedinte al consiliului de administratie al societatii Polaris M Holding, sa ramana in arest.Decizia Curtii…

- Compania nationala de transport al energiei electrice Transelectrica va solicita Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) aplicarea unor mecanisme de ajustare a tarifelor de sistem, la 1 ianuarie 2018, ca sa recupereze din pierderi, se arata intr-un raport trimis BVB.

- Sticle, pungi de plastic, pet-uri sau mucuri de tigara. Sunt doar cateva dintre deseurile pe care le-au strans astazi zeci de copii de pe plaja si faleza din zona Trei Papuci. Echipati cu manusi, saci de gunoi si multa ambitie, ei au reusit sa schimbe fata nisipului intesat de gunoaie. Alaturi de ei…

- Polaris M Holding in parteneriat cu elevii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta participa astazi la o actiune de igienizare a falezei "Trei papuci" din zona Faleza Nord. Suprafata ecologizata este cuprinsa intre Universitatea Spiru Haret si zona Casa Casatoriilor. Acest tip…

- Aproximativ 18.000 de persoane din judetul Timis s-au trezit cu decizii de impunere a unor sume datorate bugetului asigurarilor de sanatate. Este vorba de angajati cu conventie civila, care ar trebui sa plateasca sume de ordinul sutelor de lei si nu inteleg de unde provin aceste datorii. Dintre cei…

- In judetul Teleorman, la sfarsitul lunii septembrie, s-a inregistrat o rata a somajului de 10.18%, numarul somerilor, in evidenta, fiind de 16.204 persoane. Din totalul somerilor inregistrati in evidentele A.J.O.F.M Teleorman, 1.942 persoane beneficiaza de indemnizatie de somaj, din care 800 persoane,…

- La aceasta ora, cinci pompieri sunt in cautarea a trei persoane ratacite 2 barbati si o femeie , in zona Ditesti, judetul Teleorman.Totodata, se deplaseaza si pompieri de la ISU Dambovita deoarece este posibil ca biciclistii sa se fi ratacit in judetul Dambovita.Acestia nu se afla in pericol.Biciclistii…

- A inceput campania electorala pentru algerile din 5 noiembrie. Unde va fi scrutin in județul Cluj Campania electorala pentru alegerile locale partiale care vor avea loc in data de 5 noiembrie in 16 localitati a inceput duminica si se va incheia in data de 4 noiembrie, Guvernul alocand 4,368 milioane…

- Unul dintre accidente a avut loc pe drumul judetean 706 H, care leaga orasul Petrila de localitatea Jiet, din judetul Hunedoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, in accident au fost implicate un camion si o masina. In urma impactului,…

- Nu o spunem noi ci mai mulți aradeni – aparținatori de morminte. Un numar mare de cititori ne-au sunat in ultimele zile sa ne expuna nemulțumirile legate de acest cimitir, in timp ce alții au ales sa ne scrie. Conform celor declarate de aradeni, gramezile de gunoi sunt atat de mari incat „cad…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Iasi au amanat pentru data de 29 noiembrie litigiul municipalitatii Constanta cu societatea de salubrizare Polaris.Ieri, magistratii au admis proba cu expertiza contabila si a desemnat, in calitate de expert, pe Trofin Mihai, pentru a efectua expertiza admisa in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata total pe DN6, dupa ce anterior a fost oprita pe ambele sensuri de mers, iar ulterior s a desfasurat pe un singur fir, din cauza unui accident rutier produs la iesire din localitatea Maldaeni,…

- Este vorba despre „acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din invatamant”. Evident, sumele urmeaza sa fie esalonate in dezavantajul profesorilor, 5% anul viitor…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN6, la iesire din localitatea Maldaeni, judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care un autoturism a intrat frontal intr-un tir. In urma impactului…