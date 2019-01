Stiri pe aceeasi tema

- Luna este in Sagetator azi si lucrurile arata bine. Iar cand Luna si Jupiter cel norocos se intalnesc, primim o portie de speranta si optimism, deci ce avem nevoie ca sa intram in primul weekend al anului 2019. Da, nu este inca weekendul dar e firesc sa ne gandim la el, date fiind aceste zile libere…

- Horoscop sambata 22 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop sambata 22 decembrie 2018 – Berbec: Este o zi generoasa, care te invita sa schimbi abordarile prea emoționale, sa iți domolești reacțiile și sa te gandești cu mai multa seriozitate la viața ta.…

- Luna Plina din data de 22 decembrie 2018 se formeaza in semnul Rac și va influența toate zodiie, in funcție de sectorul astrologic pe care-l tranziteaza. Luna Plina, din punct de vedere al influenței astrologice pe care o are asupra zodiilor, reprezinta momentul incheierii unei etape, al culegerii…

- Astfel, mantra contribuie la schimbarea gandurilor vechi ce ne stapanesc si ne dau stari emotionale negative. In momentul in care ne schimbam vibratia activa, ridicand gandul si emotia la o vibratie superioara, atunci intram in aliniere cu vibratia ridicata a Universului. Rezultatul ? Lucrurile in…

- Gemeni Femeile din zodia Gemeni pot spune ca a dat norocul peste ele anul viitor, scrie ele.ro. Vor avea parte de experiente unice si au mari sanse sa isi intalneasca sufletul pereche. Pentru ca stiu ce vor de la viata, femeile din zodia Gemeni pot face ca anul 2019 sa fie unul decisiv pentru…

- BERBEC Nu se anunta vesti prea bune pentru tine in aceasta luna daca esti implicata intr-o relatie serioasa. Fie ca esti casatorita sau ca ai un iubit stabil, cert este ca exista un risc major de despartire. Astrele iti recomanda prudenta in ceea ce priveste deciziile impulsive, mai ales cand…

- O noua ediție de audiții a adus aseara la „X Factor” alegeri muzicale cu totul și cu totul neașteptate. Seara de marti la “X Factor” a fost seara talentelor muzicale fara limite. Concurenți foarte diferiți intre ei, cu povești unice, dar toți avand ca numitor comun factorul X i-au facut pe Delia, Horia…