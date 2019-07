Stiri pe aceeasi tema

- Pe 2 iulie, Luna se va plasa între Terra si Soare, pe aceeasi axa, generând o eclipsa care va fi vizibila din cea mai mare parte a regiunii Pacificului, precum si din Argentina si Chile.

- Chile, care a devenit epicentrul astronomiei mondiale datorita prezentei unora dintre cele mai performante telescoape din lume, va fi marti martorul privilegiat al unei eclipse totale de soare, vizibila de asemenea intr-o mare parte din regiunea Pacificului, precum si din

- Chile, care a devenit epicentrul astronomiei mondiale datorita prezentei unora dintre cele mai performante telescoape din lume, va fi marti martorul privilegiat al unei eclipse totale de soare, vizibila de asemenea intr-o mare parte din regiunea Pacificului, precum si din Argentina, potrivit AFP.…

- In data de 2 iulie se va produce o eclipsa de Soare totala, iar fenomenul va fi vizibil doar din regiunea Pacificului, Argentina si Chile, potrivit presei internationale. Eclipsele de Soare se observa numai din anumite locuri de pe glob, iar faza maxima de totalitate, doar pe o fasie lata de aproximativ…

- O eclipsa de Soare totala se va produce maine, iar fenomenul va fi vizibil doar din regiunea Pacificului, Argentina si Chile, potrivit presei internationale, potrivit Mediafax. Eclipsele de Soare se observa numai din anumite locuri de pe glob, iar faza maxima de totalitate, doar pe o fasie lata de aproximativ…

- In data de 2 iulie se va produce o eclipsa de Soare totala, iar fenomenul va fi vizibil doar din regiunea Pacificului, Argentina si Chile, potrivit presei internationale. Eclipsele de Soare se observa numai din anumite locuri de pe glob, iar faza maxima de totalitate, doar pe o fasie lata... The post…

- Eclipsele de Soare se observa numai din anumite locuri de pe glob, iar faza maxima de totalitate, doar pe o fasie lata de aproximativ 200 de kilometri, de aici si raritatea lor, potrivit site-ului Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti. Pe 2 iulie, Luna se va plasa intre Terra…

- Horoscopul lunii iulie e influențat de doua fenomene importante. In iulie va avea loc eclipsa totala de Soare ce va avea loc pe 2 iulie, in Rac. Un alt eveniment important al lunii de urmeaza este eclipsa parțiala de Luna. Aceasta va avea loc in Capricorn, pe 17 iulie. Aceste doua evenimente vor aduce…