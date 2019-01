Stiri pe aceeasi tema

- Pentru pasionatii de astronomie, Luna a facut spectacol pe 21 ianuarie. Pe teritoriul Romaniei, eclipsa totala de Luna Sangerie a inceput la ora 04:36 si s-a incheiat in jurul orei 09:48. Iata cateva dintre cele mai impresionante imagini...

- Aproape jumatate din populația Pamantului a putut observa noaptea trecuta un fenomen astronomic spectaculos - o eclipsa totala de Luna. Satelitul natural al Terrei a inceput sa intre in umbra planetei albastre la ora 05:30, ora Moldovei si a iesit in jurul orei 07:12.

- Eclipsa începe la ora 04:36, atunci când Luna intra în penumbra Pamântului, însa vom putea vedea schimbari pe discul acesteia, de când începe sa intre în umbra, de la ora 05:34. Atunci Luna se va afla înspre vest, nu foarte sus, la doar 20 de…

- FOTO – Arhiva O eclipsa totala de Luna se va produce in noaptea de 20 inspre 21 ianuarie, cand Luna va intra complet in umbra Pamantului. Maximul se va produce la ora 7 și 12 minute dimineața, cand Luna se afla foarte aproape de orizontul nord-vest, cu aproape o ora inainte sa rasara soarele. Fenomenul…

- Prima eclipsa de Luna din 2019 va fi pe 21 ianuarie. Este vorba despre o eclipsa totala de Luna, moment in care astrul va avea o nuanta ruginie si va fi mai mare pe cer decat este in mod normal. Eclipsa totala de Luna din 21 ianuarie 2019 va fi vizibila din Europa, America de […] Citește ECLIPSA totala…

- Orice eclipsa inseamna un moment al vietii de oportunitati si schimbare si vine cu o energie de o intensitate uluitoare. Sezonul eclipselor 2019 abia a inceput. A inceput in forta din 6 ianuarie cu eclipsa partiala de Soare in Capricorn. Urmatoarea eclipsa are loc luni 21 ianuarie pentru Europa si…

- O eclipsa totala de Luna, ultima vizibila din Europa inainte de primavara anului 2022, va putea fi observata in noaptea dintre 20 și 21 ianuarie. Spectacolul astronomic va putea fi urmarit de locuitorii celor doua Americi, unei mari parți a Europei și a Africii.

- Locuitorii din cele doua Americi, din mare parte a Europei si din Africa de Vest vor putea sa admire o eclipsa totala de Luna in noaptea de 20 spre 21 ianuarie, ultima care se va produce inainte de anul 2022, informeaza AFP. Pentru europeni si africani, eclipsa totala se va produce la sfarsitul noptii,…