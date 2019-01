Stiri pe aceeasi tema

- O eclipsa totala de Luna va avea loc în noaptea de 20 spre 21 ianuarie și va fi vizibila și în România, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Capitala. Potrivit site-ului Observatorului Astronomic, eclipsa de Luna care se va produce în noaptea…

- Eclipsa începe la ora 04:36, atunci când Luna intra în penumbra Pamântului, însa vom putea vedea schimbari pe discul acesteia, de când începe sa intre în umbra, de la ora 05:34. Atunci Luna se va afla înspre vest, nu foarte sus, la doar 20 de…

- Saptamana pentru care s-au extras runele are o semnificatie speciala: Luni 21 ianuarie are loc eclipsa totala de Luna plina sangerie. Eclipsele sunt evenimente cu impact puternic asupra viitorului oamenilor. Sunt o ocazie prin care Universul ne "forteaza" sa ne indreptam diferit spre viitor, scuturandu-ne…

- FOTO – Arhiva O eclipsa totala de Luna se va produce in noaptea de 20 inspre 21 ianuarie, cand Luna va intra complet in umbra Pamantului. Maximul se va produce la ora 7 și 12 minute dimineața, cand Luna se afla foarte aproape de orizontul nord-vest, cu aproape o ora inainte sa rasara soarele. Fenomenul…

- O eclipsa totala de Luna va avea loc in noaptea de 20 spre 21 ianuarie si va fi vizibila si in Romania, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Capitala. Luna va intra complet in umbra Pamantului. Maximul se produce la ora 07.12 dimineata, cand Luna se afla foarte aproape de orizontul…

- O eclipsa totala de Luna va avea loc in noaptea de 20 spre 21 ianuarie si va fi vizibila si in Romania, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Capitala. Potrivit site-ului Observatorului Astronomic, eclipsa de Luna care se va produce in noaptea de 20 spre 21 ianuarie este una…

- O eclipsa totala de Luna va avea loc in noaptea de 20 spre 21 ianuarie si va fi vizibila si in Romania, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Capitala, relateaza Mediafax.Potrivit site-ului Observatorului Astronomic, eclipsa de Luna care se va produce in noaptea de…

- De mii de ani, oamenii incearca sa gaseasca cea mai buna cale de ține socoteala timpului. Dar iata ca, deși numaram zilele de cand existam pe Pamant, se pare ca aceasta indeletcnicire nu e chiar așa de simpla cum am fi tentați sa credem. Fara calendar, am trai in haos. Am spune adio agriculturii (pentru…