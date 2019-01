ECLIPSA din 6 ianuarie aduce mesajul pentru ZODIA TA! Ce SCHIMBARI PUTERNICE vor aduce cele 5 eclipse din 2019? In 2019 vor avea loc cinci eclipse. Ce are astrologia de spus despre ele ? Daca ai simtit ca stagnezi, ca nu esti motivat sau esti plictisit cu ce se intampla acum in viata ta, nu iti face griji. 2019 are pregatite multe rasuciri si rasturnari de situatie. Indiferent ce se va intampla, Cosmosul are grija ca nimic sa nu ramana pe loc. Eclipsele, fie ele de Luna sau Soare, partiale sau totale, sunt evenimente astrale foarte importante si intense ce vizeaza schimbarea. Cand o eclipsa are loc, rareori lucrurile raman asa cum sunt. Ceva se schimba. Fie un gand, o credinta, o emotie, fie un mod de a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

