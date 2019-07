Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa de Luna are loc in noaptea de marti spre miercuri si este una partiala. Fenomenul incepe la ora 21.44, cand Luna se afla aproape de orizontul de sud-est, iar cateva zodii vor simti pe propria piele acest lucru.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, sambata, la Slobozia, ca realizarea pasajului de la Drajna va fi unul dintre obiectivele pe care le va urmari și ca va analiza propunerea de a acorda bonusuri astfel incat lucrarile sa fie terminate cat mai repede.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor:…

- „In seara de 2 iulie și in noaptea de 16 spre 17 iulie, vom avea doua eclipse. Prima este o eclipsa totala de Soare, care se produce pe zodia Rac, iar a doua este o eclipsa de Luna, care se intampla pe zodia Capricorn, insa la momentul acesta, aceste eclipse conjugandu-se cu niște planete foarte…

- ■ valorile termice au scazut cu mai bine de 10 grade de la o zi la alta ■ miercuri au fost emise avertizari cod galben si portocaliu de precipitatii abundente ■ vor fi si vijelii ■ Conditiile meteo s-au schimbat dramatic de la o zi la alta si daca pe 2 iulie in judet au […] Articolul Neamt: Schimbare…

- TICHETE DE VACANTA 2019: Opiniile potrivit carora voucherele de vacanta acordate bugetarilor ar opri incomingul si ar trebui acordate doar pentru extrasezon si pentru vacante in anumite zone ale tarii sunt departe de logica, iar cei care spun acest lucru nu au

- Statele Unite ale Americii le solicita, incepand cu aceasta luna, persoanelor care vor viza sa mentioneze ce conturi au pe retelele de socializare, un demers care intareste masurile de securitate aplicate imigrantilor, potrivit Bloomberg preluat de news.roVezi și: Ludovic Orban anunța prima…

- Guvernul a abrogat regula transmiterii și completarii on-line a Declarației Unice, masura intrand in vigoare joi seara, anunța presa centrala. The post Schimbare majora la depunerea Declarației Unice appeared first on Renasterea banateana .

- Schimbare majora la Aeroportul International Maramures. Cezar Calin Chilat a fost numit provizoriu, pentru o perioada de patru luni administrator al Consiliul de Administratie. La ultima sedinta de Consiliu Judetean, alesii au luat act de ordinul Ministerului Finantelor Publice prin care Calin Chilat…