Eclipsă de lună în această seară – cum poți admira fenomenul In noaptea de marti spre miercuri se va produce o eclipsa partiala de Luna, vizibila in totalitate din tara noastra, daca cerul este senin sau printre nori. Eclipsa incepe la ora 21.44 cand Luna se afla aproape de orizontul de sud-est. Schimbari pe discul selenar se vor putea vedea atunci cand Luna intra in umbra Pamantului, incepand cu ora 23.00. Atunci partea din dreapta a discului va incepe sa fie mai putin stralucitoare. Eclipsa care are loc in noaptea dintre 16 si 17 iulie este una partiala, adica Luna nu intra complet in umbra Pamantului. Maximul se produce la ora 0.31, pe 17 iulie, cand… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

