Echipele Primariei Constanta continua inlaturarea copacilor cazuti in urma furtunii din weekend

- In urma manifestarii fenomenelor meteo de ieri dupa amiaza (vant puternic, care la rafala a atins 70.... 90 km/h, vijelie, grindina de mici dimensiuni, averse), pompierii militari au executat 41 de misiuni de inlaturare a efectelor.

- Mai multe drumuri au fost inundate si zeci de copaci au fost doborati de furtuna care s-a abatut, joi seara, asupra judetului Bihor. Pompierii sunt in alerta si intervin deja pentru degajarea carosabilului si pentru evcuarea a doua persoane blocate in masina pe o strada inundata.

- Peste 30 de copaci au cazut in Capitala si in judetul Ilfov in urma furtunii care a avut loc marti seara, fiind avariate 21 de autoturisme, potrivit Agerpres.Echipele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov ISUBIF au actionat marti pentru indepartarea a 37 de copaci…

- Inundațiile s-au intors in Timiș. Partea de est a județului a fost cea mai afectata, iar pompierii au fost solicitați sa intervina in șapte cazuri de urgența, in mai multe localitați. O parte a județului Timiș inca se mai afla sub cod roșu de inundații, dupa precipitațiile abundente care au fost inregistrate.…

- Pompierii au lucrat toata noaptea pentru a indeparta de pe strazi copacii retezati sau smulsi din radacini de vantul puternic din seara zilei de miercuri, 29 mai 2019. Reteaua de electricitate a fost serios afectata.

- Pompierii militari, sprijiniti de autoritatile locale, au intervenit in ultimele 24 de ore pentru evacuarea apei din 41 locuinte, 108 curti si beciuri, dar si de pe 12 strazi, ca urmare a furtunilor de scurta durata, dar de intensitate semnificativa, semnalate la nivelul a 28 localitati din 6 judete…

- Urmare a avertizarilor COD ROSU care au vizat grindina de mari dimensiuni, vijelie puternica, intensificari puternice ale vantului, descarcari electrice frecvente si averse torentiale, la nivelul judetului Maramures pana la ora 19:30 au fost semnalate urmatoarele efecte: – In municipiul Baia Mare 10…