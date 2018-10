Echipele divizionare de handbal din Prahova, victorioase

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Esalonul secund din handbalul romanesc se apropie de finalul primului tur al fazei preliminare, in etapa precedenta, echipele prahovene din competitie – HC Activ CSO Plopeni (feminin) si CSM Ploiesti (masculin) – inregistrand rezultate total opuse. La feminin, HC Activ CSO Plopeni a obtinut…

- Petre Apostol La finalul acestei saptamani sunt programate etape in cadrul Diviziei A la handbal, atat la feminin, cat si la masculin. In competitia fetelor, singura echipa prahoveana din campionat, HC Activ CSO Plopeni, va evolua pe teren propriu, urmand sa intalneasca, in cadrul etapei a cincea din…

- Marian Dima Liga A Prahova a ajuns “linistita” la jumatatea turului, ierarhia incepand sa se “sedimenteze”. Deocamdata, nu sunt mari surprize, in sensul ca nou-promovatele au viata grea si strang greu puncte, avem si “cenusareasa de serviciu” – sezonul acesta, CS Ceptura – si cam aceleasi protagoniste.…

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, in Campionatul National de Handbal la categoria junioare III a avut loc etapa a II-a. In seria D, in care sunt prezente si cinci echipe din Prahova, doua dintre gruparile prahovene imvingatoare in prima runda s-au confruntat in meci direct, pe parchetul Salii…

- Petre Apostol Sambata, s-a dat startul noului sezon din Campionatele Naționale de Handbal la juniori, la care județul Prahova este reprezentat la toate cele trei categorii principale (I, II, III), atat la feminin, cat și la masculin. La juniori II, sambata au evoluat baieții, in vreme ce la juniori…

- Petre Apostol Echipa de handbal feminin HC Activ CSO Plopeni va disputa, maine, de la ora 11:00, primul meci pe teren propriu din actualul sezon competitional, elevele antrenorului Florin Ciupitu urmand sa primeasca replica formatiei FC Arges, in cadrul etapei a II-a din Divizia A, seria C. Meciul va…

- Federatia Romana de Handbal a stabilit componența seriei Diviziei A la handbal feminin, echipa din Mioveni fiind repartizata in Seria C. Pentru ediția de campionat 2018 – 2019, handbalistele din Mioveni vor juca alaturi de cele de la FC Argeș , CSU Targoviște, Național Ramnicu Valcea, HC Activ CSO Plopeni…

- Prima runda din Liga A Prahova nu a adus decat doua victorii in contul gazdelor, echipele vizitatoare fiind mult mai prolifice, cu 5 victorii din cele 8 partide programate! Prima etapa a avut si cateva scoruri „atipice”, Cornu si Banestiul reusind cate 5 goluri in deplasare, unde, de departe, cea mai…