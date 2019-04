Stiri pe aceeasi tema

- • Rivala SC Oțelul Galați s-a incurcat la Darabani Așteptat cu maxim interes, derbyul local din seria I a Ligii a 3-a, dintre SCM Gloria și Metalul, de pe stadionul din Crang, nu prea s-a ridicat la nivelul dorit nici din punct de vedere al atmosferei, nici prin ceea ce au aratat in teren cele doua…

- • SCM Gloria – Metalul, sambata, de la ora 15,00 Nici nu s-a reluat bine campionatul, ca fotbalul buzoian și are parte de un duel de zile mari. Ultimele doua campioane ale județului, Gloria și Metalul, vor sta fața in fața, sambata, de la ora 15,00, pe stadionul din Crang, in cel mai așteptat meci al…

- Obstacol extrem de dificil pentru SCM Gloria in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la futsal. Pentru un loc in Final Fourul competiției, echipa buzoiana se va bate cu una dintre cele mai puternice echipe din campionat, United Galați, cea care ar fi trebuit sa fie lidera Ligii I, daca nu ar fi intervenit…

- Cu o luna inainte de startul returului, echipele buzoiene din Liga a 3-a au obținut noi victorii in meciurile de verificare. Lidera clasamentului seriei I, SCM Gloria, a susținut primul amical din cantonamentul de la Izvorani, adversara fiindu-i o alta divizionara terța, Astra 2 Giurgiu. In mare forma,…

- • Andrei Rus, convocat la U19, Ștefan Nedelcu, la U18 Fotbalul buzoian trimite doi jucatori de mare perspectiva la loturile naționale de juniori U19 și U18, care au in program primele acțiuni de pregatire la inceputul acestei luni. Este vorba de fundașul Andrei Rus, jucator imprumutat in aceasta iarna…

- Toate cele trei echipe buzoiene din Liga a 3-a au susținut, sambata trecuta, primele meciuri amicale ale iernii și toate s-au impus la scor, e adevarat, in fața unor adversare mult mai modeste. Lidera seriei I la finalul turului, Gloria, a intalnit-o la Ploiești pe CS Cornu, echipa prahoveana din ligile…

- CSM Rm. Sarat a fost ultima dintre cele trei divizionare C buzoiene, dupa Metalul și SCM Gloria, care și-a reluat antrenamentele. Joia trecuta, la Stadionul „Municipal”, antrenorii Marius Tirila, Sorin Bodoc și Viorel Bodan au condus prima ședința de pregatire din noul an, avand la dispoziție 24 de…

- Vor mai veni jucatori pentru intarirea lotului Lidera a clasamentului Seriei I a Ligii a 3-a, SCM Gloria pregatește cu atenție cea de-a doua parte a campionatului, pe care vrea sa o termine pe aceeași poziție și sa faca pasul in eșalonul al doilea. Fotbaliștii pregatiți de George Timiș au revenit la…