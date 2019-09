Echipamentele noului Sistem National Integrat de Urmarire a Trasabilitatii Materialelor Lemnoase - SUMAL au fost achizitionate si sunt in curs de instalare si configurare, lansarea versiunii complete fiind preconizata pentru data de 30 iunie 2020, a anuntat, vineri, Ministerul Apelor si Padurilor (MAP), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.



Conform ministerului de resort, Directia Generala Paduri care are in responsabilitate administrarea SUMAL este, in acelasi timp, implicata activ in implementarea noului sistem informatic - SUMAL 2, in parteneriat cu Serviciul de Telecomunicatii…