- Grupurile germane Allianz (care deține in Romania societatea Allianz Țiriac) și Gothaer(care are in Romania firma omonima) negociaza un acord privind activitațile din țara noastra. Surse din piața au aratat, pentru Capital,ca o ințelegere privind preluarea de catre Allianz Țiriac a portofoliului Gothaer…

- A fost inca o noapte geroasa peste Romania. Temperaturile au scazut de la o ora la alta, iar oamenii strazii sunt cei mai expuși degeraturilor și chiar pot muri de frig. Centrele special amenajate pentru ei de primarii sunt salvatoare.

- Mutare fulger pe o importanta piața. Un gigant elvețian va ridica, de la zero, o noua fabrica in țara noastra. Este o investiție uriașa care va crea sute de locuri de munca și va face ca Romania sa devina cunoscuta intr-un domeniu vital.Potrivit Bugetul.ro, compania s-a aflat printre cei șase…

- In urma unei selecții naționale, Maria Ioana Hanzu, studenta la Jurnalism, va reprezenta Romania la Miss Europe World 2018. Sibiana de 20 de ani intoarce toate capetele și nu este greu de vazut de ce.

- Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna va fi creat un program special, astfel incat Romania sa se prezinte mult mai bine decat la Pyeongchang.

- Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in judetul Vrancea, la ora 00:20 si a avut o magnitudine de 2,4 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc la o adancime de 62 de kilometri. Cutremure in Vrancea si in Buzau Cel mai puternic seism de anul acesta s-a produs in data de 8 februarie,…

- Peșterile reprezinta unele dintre cele mai frumoase si mai surprinzatoare minuni ale naturii, care odata explorate ofera privirii decoruri uimitoare, țesute din impletirea armonioasa apei și a...

- Liviu Galatanu (31 de ani), Alin Pohilca (29 de ani) si Liviu Moise (30 de ani) au absolvit Facultatea de Arhitectura Navala din Galati, fiind angajati imediat la firme care proiecteaza nave din Marea Britanie si Norvegia. Dupa cativa ani petrecuti in afara, ei au infiintat o firma de consultanta navala…

- Asociația Procurorilor din Romania reacționeaza in scandalul DNA. Magistrații atrag atenția ca se incearca decredibilizarea instituțiilor judiciare, in special a Ministerului Public. Asociația Procurorilor din Romania reacționeaza la scadalul legat de activitatea DNA. Magistrații susțin ca prin situații…

- O ancheta a Rise Project arata ca fosta sefa a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Alina Bica, care a plecat de mai mult timp in Costa Rica, este trezorierul firmei ASP Centroamerica Sociedad Anonima, deținuta de soțul sau, Mircea Octavian Bica,…

- Administratorul special al CS Pandurii Targu-Jiu, Marin Golea, și-a dus la indeplinire amenințarile facute in decembrie la adresa acționarilor clubului de fotbal aflat in faliment și a extins chiar procedura asupra producatorului de electricitate. Luni, Golea a depus in instanța o cerere de…

- Se inmultesc cutremurele. Seismul s-a produs la ora 0:32, la o adancime de 127,6 kilometri.Vineri, tot in Buzau, s-a produs un seism cu magnitudine 2,7, iar marti a fost unul 2,8. In urma cu o saptamana, la ora 15:15, in judetul Buzau, a avut loc cel mai puternic cutremur din acest an, de…

- In afara de faptul ca este cea mai intinsa insula de pe Terra, Groenlanda are si cea mai mica densitate a populatiei umane, avand doar 57.000 de locuitori. Chiar daca este o regiune izolata si care la prima vedere pare plictisitoare, realitatea...

- Firma de aparare și securitate SAAB a deschis un birou in țara noastra, iar compania se afla in discuții avansate cu Ministerul Apararii, a declarat pentru Capital, Razvan Antoni, country manager SAAB Romania.

- Data de 1 Decembrie 2018 va insemna lansarea celui mai important produs national din Romania, a unui produs cultural-turistic, odata cu finalizarea lucrarilor de restaurare si reamenajare a Salii Unirii, a sustinut joi, intr-o conferinta de presa, administratorul public al judetului Alba, Dan Popescu.…

- In luna ianuarie 2018, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 28.702 vehicule, arata o statistica publicata joi de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania - ACAROM. Pe modele, productia uzinei de la Mioveni se prezinta astfel: Dacia Duster 17.890 de unitati, Dacia Sandero…

- Pentru al treilea an la rand ieri seara a avut loc Gala Trofeelor Alexandrion. Distincțiile și recompensele financiare oferite in cadrul evenimentului au fost dedicate sportivilor care au obținut performanțe deosebite in 2017. Au fost oferite 10 trofee in prezența a peste 300 de invitați.Caștigatorii…

- Ludwik Sobolewski, fostul CEO al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a anuntat marti ca a lansat, impreuna cu Zuzanna Kurek, fost Director adjunct Business Development & Marketing al BVB, firma Cornerstone Communications, o companie specializata in relatia cu investitorii si guvernanta corporativa.

- Mihai Fifor, ministrul care a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Apararii Nationale, are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. Ministrul propus pentru Aparare a declarat in cadrul audierilor…

- Un copil de 13 ani a fost impuscat, sambata, in picior si are o fractura deschisa fiind transportat de la spitalul din Barlad la Spitalul ”Sfanta Maria” din Iasi. Accidentul s-a produs pe un fond de vanatoare din apropierea localitatii Murgeni unde avea loc o partida de vanatoare organizata legal. Deocamdata,…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, in judetele Vrancea si Galati, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Ce mai contin carnatii din comert pe langa coloranti obtinuti din insecte si solutie de dezghetare a drumurilor Asociația Pro Consumatori (fosta Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania - APC Romania) a analizat 116 tipuri de carnați comercializați in magazinele din Romania. În…

- Doua cutremure neobisnuite au avut loc in noaptea dinspre marti spre miecuri in Romania! Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acestea s-au produs la diferenta de 2 ore.

- Un pui de pisica a fost salvat de catre pompieri, luni, dintr-un apartament din municipiul Bacau care fusese cuprins de flacari. Echipele de intervenție au gasit animalul in momentul in care cautau eventuale victime in locuința incendiata in urma jocului copiilor cu focul. Pompierii bacauani au reușit…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri, la ora 16.58, in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri.Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea,…

- Thomas K. Yazdgerdi, trimis special al Departamentului de Stat pentru problemele Holocaustului, a efectuat o vizita in Romania, dar si in alte tari europene. Scopul acestei vizite, a declarat el la o masa rotunda, a fost de a facilita si stimula, impreuna cu autoritatile din Romania, solutionarea unor…

- Romania a facut "pasi importanti" in ceea ce priveste restituirea proprietatilor confiscate in timpul Holocaustului, a declarat, miercuri, la o masa rotunda cu jurnalistii, la Bucuresti, emisarul special al Guvernului american Thomas K. Yazdgerdi, care se ocupa de problematica Holocaustului.El…

- Printre rezolutiile de Anul Nou, pentru 2018, se numara si schimbarea stilului de viata, mai multa grija pentru corpul tau, mai mult sport, alimentatie sanatoasa? Cautai un loc unde sa poti realiza toate acestea, plus specialisti pe sfaturile carora sa te bazezi pentru a-si atinge obiectivele? Acum…

- "Sigur ati auzit despre faptul ca sunt cercetat intr-un dosar pentru acuzatia de mita. E vorba de o firma in care eu eram actionar, nu aveam drept de semnatura. Aveam 20% parti sociale, iar din 2010 numai sunt nici macar actionar la acea firma. Nu ma asteptam sa mi se puna in carca o asemenea infractiune.…

- Elevii: Daca ni se iau telefoanele, nu mai putem filma abuzurile Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda. Presedintele…

- O conducta de alimentare cu apa recent inlocuita in fața Pieței Civice din Vaslui, zona refacuta complet cu fonduri europene, se sparge zilnic din cauza imbinarilor prost facute de catre firma care a realizat lucrarea. In mai puțin de doi ani, cinci racorduri au cedat pe o porțiune de cateva zeci de…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat cazul politistului suspectat de pedofilie la Digi 24 tv si a concluzionat in stilul deja consacrat ca pe langa violul comis asupra victimelor neputincioase s-a mai comis un viol la adresa statutului de politist in Romania, prin neimplicarea colegilor lui…

- In urma cu putin timp, la ora locala 13.46 in Romania s a produs un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade.Seismul a avut loc la o adancime de 117 km, la o distanta de 125 km de Bucuresti, 51 km de Buzau si 6 km de Gura Teghii. ...

- Autor: Stelian ȚURLEA Dan Ciachir este scriitor, memorialist și publicist, care s-a afirmat și ca poet, eseist și critic literar. A publicat mai multe volume de eseuri pe teme de religie (ortodoxa), in special la Editura Timpul: Cand moare o epoca, In lumea presei interbelice, Derusificarea și ”dezghețul”,…

- 28 de ani s-au scurs de la caderea regimului comunist din Romania cand peste 1.000 de romani printre care și botoșaneni au murit pentru ca noi sa traim altfel astazi. Alții, in jur de 3.000 au ramas mutilați fizic sau sufletește.

- Firma de consultanța EY Romania a publicat luni o analiza a modificarilor fiscale propuse de Guvern, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener in cadrul companiei. Sursa Zilei publica acest text fara modificari. Subiectul care a ținut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe sacra Richter s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 4.28, in județul Buzau, la 141 km, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In aceasta luna, in Romania au avut loc 6 cutremure in zona seismica Vrancea…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a solicitat duminica sa fie acordata toata asistența necesara persoanelor care au avut de suferit in urma accidentului rutier produs in Romania, informeaza un comunicat al guvernului de la Chișinau remis Agerpres. Premierul Pavel Filip a dispus…

- Compania Globalworth, fondata in Romania de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anuntat incheierea unei noi majorari de capital in valoare de 330 mil. euro. Banii vor fi utilizați pentru oportunitatile de investitii de pe pietele imobiliare din Polonia si Romania.

- Consiliul Județean Buzau i-a premiat, astazi, pe olimpicii buzoieni și pe dascalii indrumatori in cadrul unei festivitați organizate la Sala „D. Filipescu”. „Nu este altceva decat o recunoaștere fireasca a meritelor acestor copii minunați. Cu ei, am incredere ca Romania [...] citește mai mult Post-ul…

- Romania este in doliu. A murit Regele Mihai I. Moartea ultimului monarh al Romaniei este o veste trista și pentru Moldova, deoarece Majestatea Sa a manifestat, de-a lungul vieții, o atitudine pozitiva fața de Basarabia, scrie bbc.co.

- Infiintarea propriei firme presupune multa munca si responsabilitate, dar trebuie sa fii pregatit si pentru numeroasele interactiuni cu institutiile statului. Sondajele arata insa ca tocmai birocratia complicata este principalul motiv pentru care multe persoane ezita sa isi deschida propria firma.…

- Elevii și cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia au vrut sa omagieze personalitatea poetului Nichita Stanescu in avans, avand in vedere ca pe 13 decembrie se implinesc 34 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Astfel, colegiul focșanean a fost gazda unei activitați speciale, avandu-i…