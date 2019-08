Mai multe șanse la viața pentru pacienții din vestul țarii diagnosticați cu cancer de col uterin sau colorectal. In cadrul unui proiect transfrontalier Romania – Ungaria, Spitalul Municipal Timișoara a primit doua echipamente medicale moderne, in valoare de aproximativ 300.000 de euro. Medicul Olimpia Oprea, directorul Spitalului Municipal Timișoara, a explicat ca este vorba de […] Articolul Echipament medical, unic in Romania, achiziționat de Spitalul Municipal Timișoara cu bani europeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .