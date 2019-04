Situație incredibila la echipa de Fed Cup a Romaniei, egala Franței in semifinale competiției, dupa prima zi de concurs. Mihaela Buzarnescu tinde sa devina un caz nu doar prin joc, unul lamentabil, ci și prin comportament. A doua racheta a Romaniei a intrat pe teren in culorile Franței! Practic, se putea lesne confunda cu Caroline Garcia, cand s-au salutat la fileu, dupa terminarea partidei. ”De vina sunt și cei care au lasat-o. Uitați-va ce echipamente au Franța, Australia și Belarus. Toate fetele sunt imbracate la fel”, reclama oameni din tenis. Daca s-ar fi imbracat in tricou galben, precum…